¡¡¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¸µCEO¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ê¥ó¥È¥ó»á¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥»¥¹¡¦¥íー¥²¥ó¼ç±é¤Î2014Ç¯±Ç²è¡Ö¥¶¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤òÀ½ºî·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸å²ù¤ÎÇ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±ºî¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ò°Å»¦¤¹¤ë·×²è¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢¸ø³«¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò¾·¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ëー¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¼ÒÄ¹¤¬¸å²ù¡¡¥³¥±¤¿±Ç²è¡Ö»þ´ü¾°Áá¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×
¡¡¥ê¥ó¥È¥ó»á¤Î²ó¸ÜÏ¿¡ÖFrom Mistakes to Meaning: Owning Your Past So It Doesn¡Çt Own You¡×¤ÎÈ´¿è¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¸å¡¢µ¼Ô¤ò¾·¤Æþ¤ì¤ëÆæ¤Î¥µ¥¤¥È¤¬¸½¤ì¡¢¿ôËüÄÌ¤ÎÆâÉô¥áー¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï±Ç²è¥¹¥¿ー¤Ø¤Î¿Éíå¤ÊÈãÉ¾¤ä¸ÛÍÑ·ÀÌó¡¢½¾¶È°÷¤Î°åÎÅ¾ðÊó¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈÖ¹æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Ì¤¸ø³«±Ç²è¤Î³¤Â±ÈÇ¤ä¡¢¿·ºî¡Ö007¡×±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤Þ¤ÇÎ®½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤ª¤±¤ëµæ¶Ë¤ÎËÁÆÂ¤À¤Ã¤¿¡£Ï³¤¨¤¤Ê¸½ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Î°åÎÅµÏ¿¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»ö·ï¤«¤é8¥«·î¸å¤ËÅö»þ¤ÎÊÆÂçÅýÎÎ¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥Þ»á¤È²ñÏÃ¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÅ¨ÂÐ¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò»¦¤¹¶Ú½ñ¤¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥ó¥È¥ó»á¤ÏÆ±ºî¤ò¾µÇ§¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÈÂÐÅù¤Ç¤¢¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¹ðÇò¡£¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÂç¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈè¤ì¡¢°ì½Ö¤À¤±²á·ã¤Ê±Ç²è¤òºî¤ëÂ¦¤Ë²Ã¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤â½¾¶È°÷¤â¡¢²ÈÂ²¤âÂç¤¤ÊÂå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
