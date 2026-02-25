家族想いなわんこの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万回再生を突破し、「元気ないのわかってるんだね」「健気で愛おしい」「なんて優しいの」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：風邪を引いて寝込む男性→『16歳のおばあちゃん犬』が見に来て…人間顔負けな『愛を感じる光景』】

風邪を引いて寝込む男性に…

Instagramアカウント「shiroshiba.neesan」の投稿主さんは、白柴『姐さん』の日常を紹介しています。姐さんは、16歳のおばあちゃん。町工場の看板犬として活躍しているといいます。

この日、投稿主である男性は、風邪を引いて寝込んでいました。しばらく部屋に籠っていると、姐さんがいそいそとやってきたといいます。心配そうな表情で男性を見つめる姐さん…。その姿は、まるで「大丈夫なの…？」と気遣っているようだったそうです。

人間顔負けな行動にほっこり

しかし、突如として柴犬の血が騒いだ模様。「ありがとう」とお礼を言われた姐さんは、しれっとした顔で部屋から出ていったといいます。柴犬の凛とした気質が、男性をむやみに甘やかすことを許さなかったのかもしれません。

廊下をトボトボと歩いて立ち去ろうとした姐さんですが、端まで来ると心配な気持ちが蘇ったよう。くるっと振り返り、「本当に大丈夫…？」と視線を送ってきたのでした。さらに、駆け足で部屋へと戻り、改めて男性の無事を確認したとか。

その後も、何度も同じ行動を繰り返していたという姐さん。人間に勝るとも劣らない行動は、男性の心をほっと癒したようです。おかげですっかり元気になり、姐さんを安心させることができたといいます。

ちょっぴりツンデレだけど、とっても優しくて家族想いな姐さんなのでした♡

この投稿には「何度も見に行く姿が微笑ましい」「主さんとの関係が素晴らしいんだね」「幸せのお裾分けありがとう」などの温かなコメントが寄せられています。

姐さん、会社の忘年会に参加

看板犬として働く姐さんは、会社の忘年会にも積極的に参加します。1年間頑張ってくれた社員たちへの挨拶周りもお手のもの。責務を果たしたあとは、食べ物を求めて彷徨い歩くのがお決まりなのだとか。

とはいえ、16歳と高齢のため、長丁場は体にこたえるようです。忘年会の終盤では、床にゴロンと横たわってスヤスヤ眠ってしまうそうです。のびのび過ごす姐さんの姿に、社員も癒されていることでしょう♡

姐さんの平和な日常はInstagramアカウント「shiroshiba.neesan」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiroshiba.neesan」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。