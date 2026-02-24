Leica¥«¥á¥éÅëºÜ¤Î¿·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Þ¥Û¡ÖXiaomi 17 Ultra¡×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»î¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬KITTE ´Ý¤ÎÆâ¤Ç3·î5¡Á8Æü¤Ë³«ºÅ¡ª¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â³«ºÅ
|¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¡Ö¤½¤Î¼Ì¤ê¡¢¥é¥¤¥«¡£¡×Å¸ ¡ÁXiaomi¿·À½ÉÊ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Á¡Ù¤¬³«ºÅ¡ª
´ûÊóÄÌ¤ê¡¢Xiaomi¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¡Ë¤Ï20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¸þ¤±È¯É½²ñ¡ÖXiaomi Launch February 2026¡×¤ò¸½ÃÏ»þ´Ö¡ÊCET¡Ë¤Î2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë14¡§00¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¸÷³Øµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡ÖLeica Camera¡Ê°Ê²¼¡¢¥é¥¤¥«¡Ë¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¤ÎºÇ¿·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖXiaomi 17 Ultra¡×¤ª¤è¤ÓÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¡ÖXiaomi 17 Ultra by Leica¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏXiaomi 17 Ultra¤Ê¤É¤Î¿·À½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿²È¤ÎÄ¹»³ °ì¼ù»á¤ª¤è¤Ó»ÔÀî ½í»á¡¢¥³¥Ï¥é¥¿¥±¥ë»á¡¢¼ò°æ µ®¹°»á¤Î4¿Í¤ËXiaomi 17 Ultra¤ò°ìÂÀè¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿²È¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë³Æ¼Ì¿¿²È¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤ä¥·¥ã¥ª¥ßÀ½ÉÊ¤ä¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÆXiaomi 17 Ultra¤Ê¤É¤Î¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¿·À½ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Å¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¾ì¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼¤ä¥·¥ã¥ª¥ßÀ½ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â³«ºÅ¤·¡¢À½ÉÊÂÎ¸³¤ä¼Ì¿¿²È¤Ë¤è¤ëºîÎãÅ¸¼¨¤Ê¤É¤Î²ñ¾ìÆâ¤Î³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥ã¥ª¥ß¸ø¼°SNS¤Ç2026Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö·¯¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¡¢½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§¡Ö¤½¤Î¼Ì¤ê¡¢¥é¥¤¥«¡£¡×Å¸¡¡¡ÁXiaomi¿·À½ÉÊ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Á
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë11»þ¡Á19»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¡Á19»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ¡Á19»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ¡Á19»þ
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§KITTE ´Ý¤ÎÆâ 1³¬ ¥¢¥È¥ê¥¦¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2ÃúÌÜ7¡Ý2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://maps.app.goo.gl/FnPnJ7d6K4y2mLJb6
°ìÊý¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿²È¤ÎÄ¹»³ °ì¼ù»á¤ª¤è¤Ó»ÔÀî ½í»á¡¢¥³¥Ï¥é¥¿¥±¥ë»á¡¢¼ò°æ µ®¹°»á¤ò¾·¤¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¼«¿È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼ÂºÝ¤ÎºîÎã¼Ì¿¿¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥éÀÇ½¤È»£±ÆÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¡¦¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¤È¥é¥¤¥«¤¬À¸¤ß½Ð¤¹»£±ÆÂÎ¸³¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯³«ºÅÆü»þ¡ä
Ä¹»³°ì¼ù»á¡¡¡¡¡¡3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë13¡§00¡Á13¡§30¡¿15:00¡Á15¡§30
»ÔÀî½í»á¡¡¡¡¡¡¡¡3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00¡Á13¡§30¡¿15:00¡Á15¡§30
¥³¥Ï¥é¥¿¥±¥ë»á¡¡3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë14¡§00¡Á14¡§30¡¿16:00¡Á16¡§30
¼ò°æµ®¹°»á¡¡¡¡¡¡3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë14¡§00¡Á14¡§30¡¿16¡§00¡Á16¡§30
¢¨ ³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê @XiaomiJapan ¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ä¹»³ °ì¼ù
1982 Ç¯¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£¹¹ð¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»£±ÆÅùÂè°ìÀþ¤Ç³èÌöÃæ¡£Youtube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤Ï Director of photography ¤È¤·¤Æ±ÇÁü¤È¼Ì¿¿¤òÃ´Åö¡£@kazuki_nagayama ¤Ç¼Ì¿¿ºîÉÊ¤ò¡¢@mr_nagayama ¤Ç gentleman life style ¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
¡¦»ÔÀî ½í
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢³¤³°¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î PR ¤ò·Ð¤Æ 2013 Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£´¶À¤È¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀ¤³¦´ÑÀß·×¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢´ë²è¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¼Ì¿¿¤ò¼´¤È¤·¤¿³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤®¡¢±ÇÁü¤ä¸ÀÍÕ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤äÎ¹Àè¤ÎÉ÷·Ê¤Î¤Ê¤«¤ËÀø¤à½Ö´Ö¤ä´¶¾ð¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ê¡¢¸«¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¾®¤µ¤Êµ¤¤Å¤¤äÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥³¥Ï¥é¥¿¥±¥ë
1984 Ç¯¡¢Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþºß½»¡£·úÃÛ¶È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼êÂ¤ÎÂ¿´À¾É¡Ê¾¸í¨Â¿´À¾É¡Ë¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö¾É¾õ¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¡×¤òÆ°µ¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê¸ÄÅ¸¤Ë 2023 Ç¯¡Ø»£±ï¡Ù¡Ê¥é¥¤¥«¥®¥ã¥é¥ê¡¼Åìµþ¡¦µþÅÔ¡Ë¡¢2025 Ç¯¡ØContrast¡Ù¡Ê¥¤¥ê¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ë¤Ê¤É¡£
¡¦¼ò°æ µ®¹°
Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡¢´ØÅì¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¼Ì¿¿³èÆ°¤«¤é 2019 Ç¯¤Ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿ÍÊª¼Ì¿¿¤ò¼ç¼´¤Ë¹¹ð¤äÌ¡²è»ï¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡¢¼Ì¿¿½¸¡¢±ÇÁü¤Ê¤ÉÊ¬ÃÇ¤Î¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ç³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£SNS ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¡¢±ä¤Ù18Ëü¤ËµÚ¤Ö¡£¶áºî¤Ï¡¢NGT48¡¦ËÜ´ÖÆü¸þ 1st ¼Ì¿¿½¸¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¢À¾³À¾¢ 1st ¼Ì¿¿½¸¡Ö¾¢-sho-¡×¡¢»ä¤¬»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿½÷Í¥Å¸ vol.3 »²²Ã¤Ê¤É¡£2024 Ç¯ 4 ·î¤è¤ê XICO ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½êÂ°¡£
