【明治安田J1百年構想リーグ】ファジアーノ岡山 1−2 ガンバ大阪（2月22日／JFE晴れの国スタジアム）

【映像】手をかけた？接触転倒の瞬間

まさかのスルーに、倒された選手も納得がいかない様子だった。

2月22日に明治安田J1百年構想リーグ第3節のファジアーノ岡山vsガンバ大阪が行われた。試合の最終盤まで勝敗の行方がわからない緊張感のある展開となり、G大阪のGK東口順昭が7セーブ、岡山のGK茺田太郎が5セーブと両守護神の活躍が目立っていた。

両チームにとって次の1点が是が非でも欲しい展開で迎えた90+3分に物議を醸す判定が見られた。

G大阪のFWデニス・ヒュメットが、自陣から前方に大きくクリアすると、これを岡山のDF立田悠悟が頭で処理しきれず。その隙を突いたG大阪FW山下諒也が持ち前のスピードを活かして抜け出したかと思われた。

しかし、山下は背後から立田の手がかかる形で転倒。実況を務めた江本一真氏が「手がかかったように見えましたが、笛はなりませんでした」とコメントした通り、ファウル疑惑があった場面だったが試合はそのまま続いた。

SNSでは、1点が勝敗を分ける試合での物議の判定は大きな話題を集め、ファンも「あれがノーファール判定に見えるなら理由を教えてくれ」「ノーファールは無いわ」「イエローかと思ったら、まさかのノーファール」と納得がいかない様子だった。

なお、試合はこのスコアから動かずにホイッスルが鳴り、G大阪が2ー1で接戦を制している。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）