Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月24日は、電源の無い場所でも使えるYAMAZEN（山善）の「ELEIN（エレイン） バッテリー対応ポータブル保冷温庫 35L」がお得に登場しています。

山善 ELEIN ポータブル保冷温庫 ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 35L (AC/DC/バッテリー 3WAY電源) -18℃~60℃ 車載 冷蔵庫 冷凍庫 小型 クーラーボックス 保温機能付き ソーラーパネル接続可能 キャスター付き ブルーグレー YFR-DC350 39,990円 （34%オフ） Amazonで見る PR PR

保冷から保温までこれ1台でOK！ 山善の「ELEIN（エレイン） バッテリー対応ポータブル保冷温庫 35L」が34%オフ

YAMAZEN（山善）の「ELEIN（エレイン） バッテリー対応ポータブル保冷温庫 35L」が34%オフで登場。今なら39,990円で購入できるチャンスです。

マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで自由自在。夏のアイスクリーム（冷凍）から冬の温かい飲み物（保温）までオールシーズン使えます。

自宅のサブ冷蔵庫やアウトドアの食料品保管庫に活躍するポータブル保冷温庫が、過去最安値ですよ。

2Lペットボトルが8本も入る大容量設計。折りたたみ式ハンドル付きなので持ち運びもスムーズ

ペットボトルも食材もたっぷり入る35Lの大容量設計。350ml缶は51本、500mlペットボトルは31本、2Lペットボトルなら8本も入ります。

666mm（幅 ）×391mm（奥行き）×462mm（高さ）のサイズ感で、車のトランクにもすっぽり収まりますよ。

本体左側面に折りたたみ式ハンドル、本体底面にはキャスターが付いているので、たくさん入れてもラクに移動ができます。

シガーソケットやAC電源、バッテリーなど給電方法も豊富。アウトドア先でも使い勝手抜群です

ELEINバッテリーを2個使えば、マイナス18℃は約3時間20分、60℃は約4時間35分も連続で使えます。アウトドア先でも保冷＆保温できるのは助かりますね。

バッテリーだけでなく、車のシガーソケットや家庭のAC電源にも対応。専用のソーラーパネルと接続すれば経済的に使えます。

充電中はバッテリー残量表示が流れるように点滅。充電が完了すると点灯に変わるなど充電状況がひと目で確認できるのはGOOD。

操作パネル右側にあるUSB-Aポートがあり、スマホも充電できますよ。

