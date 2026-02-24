この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ロート製薬のES廃止は「AI対策」だった、熱量重視の「全員対面面接」へ転換した背景とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」が「革命なるか。ロート製薬が遂に踏み切ったの〇〇廃止の決断理由と背景を解説。」と題した動画を公開した。ロート製薬が新卒採用においてエントリーシート（ES）を廃止した背景と、そこから見えてくるAI時代の採用戦略について解説している。



動画ではまず、ロート製薬がES廃止に至った経緯について触れている。下矢氏は「学生さんはAIを使うの普通じゃない？AIにエントリーシートを簡単に作らせられる」と指摘した。生成AIの普及により、学生がESを容易に作成できるようになった結果、企業側には似たような内容のESが大量に届き、応募者数も激増して選考が機能しなくなったという現状がある。この事態を受け、ロート製薬は今年の採用からESを「完全廃止」し、応募者全員との「対面面接」に切り替えたという。



この大胆な決断の背景には、マッチングの精度を高める狙いがある。オンラインではなく全国8拠点での対面面接、しかも1人15分という時間を設けることで、わざわざ会場まで足を運ぶ「熱量のある学生」を選別できる。また、現場社員も面接に参加することで入社後のミスマッチを防ぎ、離職率の低下につなげる狙いもあると解説された。一方で下矢氏は、対面面接重視が「コミュニケーション能力が高い人しか受からない可能性」や、内面に深い思考を持つ「隠れた人材」を取りこぼす懸念についても言及している。



さらに動画では、この採用手法の変更自体が企業の巧みなPRになっていると分析。「新しい採用方法もPRの武器になる」とし、AIという社会的トレンドに乗じ、数字に基づいた実績（離職率の低さなど）を背景に打ち出すことで、メディアやSNSの注目を集めることに成功していると論じた。最後に下矢氏は、学生側に向けて「AIを使ってどこかで見たことあるようなものを書いたら100%落ちる」と警鐘を鳴らし、自分の言葉で「攻め」と「守り」の軸を持って面接に臨む重要性を説いて動画を締めくくった。



