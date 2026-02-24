令和ロマン・ケムリ、相方・くるまの「恋愛が知りたい」

令和ロマン・松井ケムリ（32歳）が、2月23日に公開されたYouTubeチャンネル「令和ロマンのご様子」で、相方・くるまに対して「あなたの恋愛。僕が聞きたいのは。恋愛が知りたい」と語った。



くるまが「今週も本当に色々ありまして」と切り出し、少しボケた後、ケムリが「違う違う。あなたの恋愛。僕が聞きたいのは。恋愛が知りたい。恋愛が取り沙汰されてましたよ？ 結構、世の中お騒がせでしょ、今。みんなもう、わーってなってます。全部の感情が。今、みんなの、ネット上の芸人も芸人以外の人も。伊集院光さんからも『君の相方というのは話題に事欠かないね』って言われた」と、くるまの熱愛報道について問いただす。



くるまは「本当ありがとうございます。いろいろ言ってくれているみたいですね。良かった。嬉しい。みんなの、あの、楽しい時間の一助となればと思って。この1年、本当に何かしらの一助になればと思って」とだけ語った。