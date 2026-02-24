2月23日、40歳の誕生日を迎えた元KAT−TUNで俳優の亀梨和也。2025年3月末に所属先のSTARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）を退所、同日にKAT-TUNも解散したが、独立後の方向性に心配の声が散見される。

現在は、日本テレビ系「Going!Sports&News」の日曜キャスター、テレビ東京系「ワンにゃフル物語」でMC業を務めるほか、YouTube（登録者数120万人）などの活動が中心だ。

そんな中、ファンクラブサイトに掲載された限定イベントにファンが複雑な思いを抱いている。サイトには《40歳の誕生日。特別な節目を記念して、亀梨和也オフィシャルファンクラブ会員限定「WISH UPON A KAME」の開催が決定しました！》と告知され、40人をスペシャルイベント「亀梨和也と一緒に食べる『亀ママ監修 特製クリームシチュー』」に招待するという。

販売価格は1回、税込み660円。抽選形式とみられる。

「メイン賞品の"亀ママ監修"のシチュー企画には賛否はありますが、亀梨さんは母親との仲も良くYouTubeにも登場しているので、一部ファンからはレシピを知りたいとの反響があったことから実現したのかもしれません。また50代以降のファンにとっては母親を大事にしているエピソードがウケますから。シチュー企画のほかは、下の名前で呼んでくれるメッセージ画像などの複数の景品を用意。ただ、古参ファンからは苦言も……旧ジャニーズファンにとって、"会えるアイドル"とは一線を画した手の届かない存在であることも魅力でしたから。事務所を退所したとはいえ、40歳になってファンと至近距離のイベントをすることは"格落ち"ではないかと懸念しているようです」（アイドル誌編集者）

しかし、事務所を退所したり、エージェント契約に変更した中年元ジャニーズの会えるアイドル化が近年増加。昨年9月には「SUPER EIGHT」横山裕（44）の会員限定BBQイベントや、元「KAT-TUN」中丸雄一（42）も今年1月に焼肉オフ会を開催している。

「ディナーショーに比べれば、オフ会は安価でファンをつなぎ留めるには気軽。しかも実は単価は低くても当たるまでファンが何度も購入しますから、荒稼ぎできる。オフ会を始めるタレントには、金銭的に厳しいのかと心配するファンもいます。亀梨さんは今月15日からWOWOWで放送の『北方謙三 水滸伝』に主要キャストで出演し、今年7月からはソロツアーを控えていますが、独立前までの勢いはなく、迷走中なのかもしれません。田中みな実さんとは25年12月に週刊誌で交際継続報道が出ており、ファンの間でもツアー後の結婚可能性が話題になっています」（女性誌ライター）

オフ会より、ここは結婚して路線変更したほうがいい気もするが……。

