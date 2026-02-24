難解な局面で思わず出る仕草がかわいらしい。「大和証券Mリーグ2025-26」2月23日の第1試合。U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が試合中に見せた、思わず頭をかく愛らしい仕草が視聴者の注目を集める一幕があった。

【映像】難しい局面に瑞原明奈が“頭ポリポリ”な瞬間

場面は南3局1本場。トップを争う他家に対し、瑞原は1万5300点持ちの4着目と苦しい展開を強いられていた。逆転の糸口を模索する中、7巡目の手牌に難解な選択が訪れる。手牌はすべて中張牌で構成され、456の三色同順も狙えそうな好形。しかし、ソウズの形が「2・4・6・8」と、急所となるカンチャン待ちが連続する非常に悩ましい形状となっていた。

麻雀界では、この「2・4・6・8」の形を語呂合わせで「西ヨーロッパ」と呼ぶことがある。どの牌を切っても裏目やロスが懸念されるこの難局に、瑞原は長考。次の一打を決めかね、思わず自身の頭をポリポリとかく仕草を見せた。試合中の鋭い眼光とは対照的な、日常のふとした瞬間を切り取ったようなお悩みポーズに、視聴者からは大きな反響が巻き起こった。

ABEMAのコメント欄には「みずにゃんかわいい」「かわえええ」といった歓喜の声が並び、さらには「明奈可愛すぎ問題」と、その魅力が対局の行方以上に議論される事態に。また、複雑な手牌構成に対して「西ヨーロッパ」と反応するファンも多く見受けられた。

二児の母でありながら、卓越した打牌選択と凛とした佇まいでファンを魅了する瑞原。この日見せた人間味あふれるリアクションは、まさに彼女が「Mリーグのヒロイン」の一人であることを改めて印象付ける形となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

