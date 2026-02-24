かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

フリーアドレスは仲間づくりのチャンス

今、多くの会社で導入されているのが、フリーアドレスです。転職しかり、異動しかり、新天地に行ったらフリーアドレスだった、というケースは少なくないはずです。このフリーアドレスという仕組みは、信頼を得ていく上でぜひ活かすべきチャンスです。

システムによって、あらかじめランダムに席が定められるというフリーアドレスも中にはありますが、多くの会社が自由に座れる仕組みにしているようです。

そうであれば、普段はあまり話をすることがなかったり、仕事で一緒になることがなかったりする人のそばに、あえて座りに行くといいと思います。フリーアドレスは、自分からアプローチできるのです。

この人は仕事ができるな、と思える人のそばに行ってもいいと思います。最終的に、仕事というのは誰かの真似をすることが多いものです。書類の作り方も、話し方も、ヒントになるからです。ならば、この人いいな、と思う人に自分から近づいていくようにしましょう。

先にも触れていますが、組織にはキーマンがいます。役職にかかわらず、職場の中心になっていたり、会議を実は仕切っていたりします。そういう人に近づくにも、フリーアドレスは有効です。

フリーアドレスなら、隣に座ったことをきっかけにランチに誘えたりもします。「お昼、ご一緒しませんか」と誘いやすいのです。お昼はどうせ食べるのなら、誰かと一緒に食べたほうがいいと思います。

毎日、同じ人とランチに行く人もいますが、それはとても無駄だと思います。とりわけ新天地に来たばかりなら、積極的にいろんな人をランチに誘いましょう。

これが入社・異動からかなり時間が経ってしまうと、ちょっと誘いづらくなっていきます。最初の数カ月が大事です。入社・異動から早めに誘ってしまったほうがいいのです。

フリーアドレスでは、自分が所属する部署以外の人たちもいます。これもまた、フリーアドレスのいいところで、隣に座っても違和感がありません。せっかくのチャンスですから、隣に座って他部署のことについても、いろいろと教わったらいいと思います。

一方でフリーアドレスで絶対にやってはいけないのが、机を散らかすことです。

使ったものを片付けない、デスクの上に飲み物を置きっぱなし、書類を置いたままというような人がときどきいますが、これは嫌われます。人から好かれるというのはなかなか難しいですが、嫌われることはなんとか避けたいものです。

毎日同じ席に座ろうとする人も、印象はよくありません。とりわけ新しく来たのであれば、同じ席に座っていたのでは、他の人と混ざるつもりが無いと思われてしまう。せっかくの話しかけるチャンスを逃してしまうことになりかねないのです。

※本稿は『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』足立光（ダイヤモンド社）からの抜粋記事です。