三連休最終日のきょう、山形県内の観光地も賑わいを見せています。

【写真を見る】この時期ならではの自然を 蔵王温泉スキー場が国内外からの観光客でにぎわう 客は去年の同時期の1.5倍！（山形）

山形市の蔵王温泉スキー場ではあいにくの天気ながら多くの観光客で賑わいをみせました。

藤井響樹アナウンサー「午前十時の地蔵山頂駅です。三連休は昨日と一昨日はよく晴れていたということですが、最終日のきょうは深い霧に包まれています。そんな中、きょうも数多くの観光客が足を運んでいます」

標高１６６１メートルにある地蔵山頂駅周辺はきょう、霧に包まれる天気となりましたがスキーや観光を楽しむ人の姿が多く見られました。

訪れた人（東京と横浜から）「きのうまではピーカンの天気だったが今日は全然違ってちょっと残念ですけれど、お地蔵さんに毎年会いに来ているのでそれでいいかなと」

訪れた人（インドから）「（夫）素晴らしい！」

訪れた人（インドから）「（妻）この素敵なお化けは私が日本で見た中でも美しい場所だ」

訪れた人（東京から）「過酷。過酷ですね。自然を感じるのもありますけれど身に染みてね。凍るような引き締まるような思いです。元々ずっと前から行きたいなと思っていたので連休旅行と言いつつも記念旅行でもある」

■お客さんは去年の同時期の1.5倍！

蔵王温泉観光によりますと、天候にも恵まれたきのうとおととい、蔵王温泉スキー場には１万４０００人の客が訪れました。

台湾や香港からのツアー客のほか国内からの観光客も多く、去年の同じ時期に比べおよそ１・５倍だということです。

藤井響樹アナウンサー「きのうはここ山頂でも気温がプラスになったということでこの樹氷の雪の部分が溶けてアオモリトドマツの枝の部分が顔を出しています」

季節外れの暖かさは大きく成長した樹氷の氷も溶かしていました。

■日本一周旅行で...

こちらの学生たちは日本一周旅行で蔵王に立ち寄りました。

訪れた人（滋賀・京都から）「空も綺麗で…中々良い時に来させてもらったなって感じです。髪の毛も染めちゃって中々できないないのでね逆に。運も良くて。（Ｑ思い出になりそうですか？）これは晴れた日に来たいですね！２周目で！！」

真っ白な世界となる中でも観光客はこの時期ならではの自然を楽しんでいました。