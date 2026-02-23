丸山桂里奈、長女3歳の誕生日を祝福 “頬キス”家族ショット公開「お家の飾り付けも豪華で可愛い」「成長を感じる」の声
【モデルプレス＝2026/02/23】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が2月22日、自身のInstagramを更新。長女の誕生日を祝う家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳元なでしこ、長女にキス「お家の飾り付けも豪華」3歳祝福家族ショット公開
丸山は「みなさま、たくさんのお祝いメッセージ感謝です ありがとうございます 3歳になりました これからも元気いっぱいわんぱくお茶目ガールで頑張ります」と感謝をつづり、長女の3歳の誕生日を報告。「バースデーケーキは、コージーコーナーのサンリオで 季節限定は必ず買います 娘も可愛いーて言いながら美味しく食べてました やっぱり可愛いものが大好きガールです、あと、スライムね」と続けて、ピンクのハートバルーンや「HAPPY BIRTHDAY」のガーランドでデコレーションされた室内で、長女に頬キスをする丸山と夫で元サッカー日本代表の本並健治氏が並んでいる様子やバースデーケーキの写真を投稿している。
また「私たちもママとパパに3歳なので、ここからまた娘に向き合ってサポートしていきたいなと思います」「＃3歳もわんぱく元気に」「＃どんどん大きくなるよー」とも添えて、今後の子育てへの意気込みも明かしている。
この投稿には「おめでとうございます」「素敵な家族」「ほっこりしました」「お家の飾り付けも豪華で可愛い」「成長を感じる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
