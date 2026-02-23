丸山桂里奈、長女3歳の誕生日を祝福 “頬キス”家族ショット公開「お家の飾り付けも豪華で可愛い」「成長を感じる」の声

丸山桂里奈、長女3歳の誕生日を祝福 “頬キス”家族ショット公開「お家の飾り付けも豪華で可愛い」「成長を感じる」の声