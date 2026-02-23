巨人の新人・知念大成の兄が伝授…体の開き抑える“フライングディスク投げ”

子どもたちが、遊び感覚で打撃フォームを確認できるユニークな方法がある。筋力が未発達な小学校低学年の選手は、強く振ろうとするあまり投手側の肩（右打者なら左肩）が早く逃げ、力が分散しがちだ。巨人の育成ドラフト5位ルーキー・知念大成外野手の兄で、沖縄の「琉球アスリートベースボールアカデミー」を運営する大河さんは、「フライングディスク」を用いて体の動きを確認させている。

打撃において、ステップした際に投手側=前の肩が早く開いてしまうと、スイングの軌道が外側に逃げ、ボールに最大限の力を伝えられない。知念さんは「構えて、（右打者なら）左肩が振ってる時に開いたら、どうしてもボールに力が伝わりにくい」とデメリットを指摘する。この悪癖を修正し、インパクトまで前の肩を「壁」のように残す感覚を身に付けるために有効なのが、100円ショップなどで購入できるフライングディスクを用いたドリルだ。

方法は極めてシンプルだ。打撃の構えから、フライングディスクを投手方向へ「真っすぐ投げるだけ」。バットではなくフライングディスクを手に取り、リリースする瞬間まで前の肩を開かずに我慢することが狙いだ。軽くて扱いやすい道具を使うことで、小学校低学年の子どもでも「意識付け」として、適切な体の使い方を習得できる。

注意すべきポイントは、ディスクが飛んでいく方向だ。体が早く開く右打者の場合、ディスクは正面ではなくレフト方向へ飛んでいく。腕の力だけ、もしくは手首の返りが早いと、同じ現象が起きる。

知念さんは「開いてしまう人は、（右打者なら）レフト方向に投げてしまいます」と指摘する。狙った方向へ真っすぐ飛ばせない時は、体が流れているサインだ。指導者や保護者は飛んでいく方向をチェックし、アドバイスを送ってほしい。

このドリルの最大のメリットは、専門的な用語を使わずに「真っすぐ飛ばす」という明確な目標を与えられる点にある。遊びの延長で試行錯誤するうちに、自然と肩の開きが抑えられ、強い打球を生むための土台が築かれていく。バットを振り回すだけでは気づけない体の癖を可視化することで、上達のスピードは格段に上がるはずだ。まずは楽しみながら、正確にディスクを投げることから始めてみてはどうだろうか。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）