フジテレビの竹俣紅アナウンサーが22日、自身のインスタグラムを更新。この日、東京競馬場で行われた「フェブラリーS」が的中したことを報告した。



【写真】透け感あるドレスがよくお似合いです

「きょうの『みんなのKEIBA』は 今年最初のGⅠ フェブラリーSを中心にお送りしました。」と投稿し透け感あるドレス姿のオフショットを掲載。「フェブラリーSは、コスタノヴァが連覇 コスタノヴァ×ルメール騎手 おめでとうございます！」と、勝利した人馬を労った。



レースは1着が2番人気のコスタノヴァ、2着が3番人気のウィルソンテソーロ、3着が1番人気のダブルハートボンドと、人気馬が上位を占める順当な結果に⁡。「予想YouTubeの気になる馬4頭のうちの3頭でワンツースリー 堅い決着でしたが、いろいろ調べて悩んだ末に選んだので、うれしい結果でした。」と納得の様子だった。



「デビューの頃から応援している牝馬 ダブルハートボンドは、初の関東・初のマイル・初の芝スタートなど、初めてのことだらけのレース。そんな中、最後の直線でも勝負根性を見せ、3着 胸を打たれる走りでした。」と“推しウマ"の内容に感動していた。



フォロワーからは「いつも素敵です」「的中おめでとうございます」「お見事」「今日もお綺麗です」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）