吉本新喜劇の森田まりこが20日、自身のインスタグラムを更新。盛り上がるミラノ・コルティナ五輪で話題となっている解説者を思わせるショットを投稿した。



【写真】マジでそっくりすぎ 新喜劇女優に「宇宙一似てるっ」の声も

五輪のフィギュアスケートペアでは“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組が大逆転で金メダルを獲得。感動的なシーンとなったが、同時に愛がこもった解説も話題に。森田は「高橋成美さんの解説にも感動しました」と記し、「#感動をありがとうございました」「#りくりゅうペア」「#高橋成美さん」のタグをつけて投稿した。



アップした写真はブラウンの髪色のショートヘアでダブルピースをする姿。さらに「すごい、すごい、すごい、すごい… こんな演技、 宇宙一ですよ」の文字入り。フィギュアの解説で話題となった高橋成美さんを思わせる姿だった。



森田は1981年生まれ、兵庫県出身。ゴリラのものまねや松浦真也との「ヤンシー＆マリコンヌ」、服部ひで子、岡田直子との「爆乳三姉妹」でも人気を博す。2021年に清水啓之と結婚し、夫婦そろって新喜劇の座員でもある。



一方の高橋さんは12年世界選手権では日本ペア初の表彰台となる銅メダルを獲得し、14年ソチ五輪に出場し、18年3月に引退した。慶応大を卒業しており、現在はコーチや解説のほか、タレントとしても活動している。



ファンからは「似てます すごい、すごい、すごい、すごい！」「宇宙一似てるっ」「え！そっくり！」「ほんとに似てる～」「目のつけどころが素晴らしい」と絶賛の声。また、“相方”の「松浦真也さんに持ち上げてもらって下さい」と第2弾を期待するコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）