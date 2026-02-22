リオ・オープン

大会期間：2026年2月17日～2026年2月23日

開催地：ブラジル リオデジャネイロ

コート：クレー（赤土）

結果：[ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェン] 2 - 1 [マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシ]

試合の詳細データはこちら≫

リオ・オープン第6日がブラジル リオデジャネイロで行われ、男子ダブルス準決勝で、ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンと第3シードのマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが対戦した。

第1セットはロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンが7-6で先取。第2セットはマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが6-2で奪い返したが、第3セットはロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンが10-8で制し、ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-22 05:42:06 更新