プレミアリーグ 25/26の第27節 チェルシーとバーンリーの試合が、2月22日00:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、マーカス・エドワーズ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。チェルシーのペドロ・ネト（FW）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がゴールを決めてチェルシーが先制。

ここで前半が終了。1-0とチェルシーがリードしてハーフタイムを迎えた。

バーンリーは後半の頭から選手交代。カイル・ウォーカー（DF）からルーカス・ピレス（DF）に交代した。

57分、バーンリーが選手交代を行う。レスリー・ウゴチュク（MF）からジェームズ・ウォードプラウズ（MF）に交代した。

72分にチェルシーのウェスレー・フォファナ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

74分、チェルシーが選手交代を行う。コール・パーマー（MF）からトシン・アダラビオヨ（DF）に交代した。

79分、バーンリーが選手交代を行う。ジョシュ・ローレント（MF）からヤコブ・ブルーンラーセン（FW）に交代した。

80分、チェルシーは同時に2人を交代。マロ・ギュスト（DF）、ジョアン・ペドロ（FW）に代わりヨレル・ハト（DF）、リアム・デラップ（FW）がピッチに入る。

83分、バーンリーは同時に2人を交代。バシール・ハンフリーズ（DF）、ジェイドン・アンソニー（FW）に代わりルム・チャウナ（FW）、アシュレー・バーンズ（FW）がピッチに入る。

88分、チェルシーは同時に2人を交代。リース・ジェームズ（DF）、ペドロ・ネト（FW）に代わりジョシュ・アチームポン（DF）、ママドゥ・サール（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分バーンリーが同点に追いつく。ジェームズ・ウォードプラウズ（MF）のアシストからジアン・フレミング（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、チェルシーは90分にロベルト・サンチェス（GK）、90+5分にヨレル・ハト（DF）に、またバーンリーは30分にハンニバル・メジブリ（MF）、91+5分にジョシュ・ローレント（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 02:00:10 更新