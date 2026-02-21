25ºÐÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¤â¤È¤ËÌá¤ë¡×¡¡Æ±¥«¥Æ°ÜÀÒ¢ªÌöÆ°¤â¡ÄÊÝÍ¸µ´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¡ÖÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ë¤À¡×
Ê¿²ÏÍª¤ËÊÝÍ¸µ¤Î¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥å¥È¥ë¡¼¥Ð¡¼´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¨¤¤¤ë¥²¥ë¥Ï¥ë¥È¡¦¥·¥å¥È¥ë¡¼¥Ð¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤Î£Í£ÆÊ¿²ÏÍª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤ØÉüµ¢¤µ¤»¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖHull Live¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Ê¿²Ï¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤ØÃ»´ü¥í¡¼¥ó¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ï°ìÉô¤Ç¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¿²Ï¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢·ÀÌó¾å¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤êÊÝÍ¸µ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãå¼Â¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥å¥È¥ë¡¼¥Ð¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ê¿²Ï¤òÊü½Ð¤µ¤»¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¹Ô¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¡ÖÈà¤Ï²æ¡¹¤«¤é¥Ï¥ë¤Ø¤Î¥í¡¼¥óÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ë¤À¡£¥í¡¼¥ó´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï²æ¡¹¤Î¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë·×²è¤À¡×¤È¡¢º£²Æ¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÊ¿²Ï¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ï¥ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ò¥é¥«¥ï¤¬¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¾¯¤·ÊÌ¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¼¡¤Î£µ¤«·î´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£²ó¤Î·ÀÌó¤ÎÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÈà¤¬²æ¡¹¤Î¤â¤È¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëÊ¿²Ï¤À¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃ»´üÅª¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤Î¤è¤¦¤À¡£ÊÝÍ¸µ¤Î¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£Â¦¤¬Éüµ¢¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ê¿²Ï¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÃÏ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Èµî½¢¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë