ÆàÎÉvs°¦É² ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.21 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WEST-AÂè3Àá](¥í¡¼¥ÈF)
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:µÆÃÓ½Ó¸ã
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö]
ÀèÈ¯
GK 96 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥ô¥£¥È
DF 8 µÈÅÄ¿·
DF 22 À¸¶ðµ©À¸
DF 33 º´Æ£ÂçæÆ
DF 36 ÀÐ°æÂçÀ¸
MF 7 ÅÄÂ¼Î¼²ð
MF 9 ÉÙ³ßÍ¤ÂÀ
MF 10 ¿¹ÅÄô¥
MF 18 ¸åÆ£ÂîËá
MF 50 ¼ÇËÜÏ¡
FW 17 ÅÄÂ¼æÆÂÀ
¹µ¤¨
GK 15 ²¬ÅÄ¿µ»Ê
DF 2 ¹âÈ«¾¹
DF 16 ±üÅÄÍºÂç
DF 27 Ãæ»³²íÅÍ
MF 20 Ô¢ÉðÍ¦ÅÍ
MF 21 ¸Í¿åÍøµª
MF 29 °ìÂ¼À»Ï¢
FW 14 Ë¾·îÁÛ¶õ
FW 42 ²¬ºêÂç»ÖÏº
´ÆÆÄ
Âç¹õ¾»Ö
[°¦É²FC]
ÀèÈ¯
GK 36 ÄÔ¼þ¸ã
DF 37 ÀÐÈøÖÅ²í
DF 44 ¿¹»³¸øÌï
DF 49 °¤ÉôÎÇÂÁ
DF 50 ¿ù»³¹ÌÆó
MF 14 ÀÆÆ£ÎÃÍ¥
MF 22 ÃÝËÜÍºÈô
MF 38 ÆüÌîæÆÂÀ
MF 70 Á°ÅÄÌº²ð
MF 99 ³ò»³ÎÊÇµ²ð
FW 27 çÕ¶¶µþÂÁ
¹µ¤¨
GK 31 ÇòºäÉöÇÏ
DF 3 »³¸¶¹¯ÂÀÏº
DF 26 ¶âÂô°ìÌð
MF 13 »³²¼ÍºÂç
MF 48 ¹ÔÍ§æÆºÈ
FW 11 Æ£¸¶ÍªÂÁ
FW 17 ÅÄ¸ýÍµÌé
´ÆÆÄ
ÂçÌÚÉð
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:µÆÃÓ½Ó¸ã
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö]
ÀèÈ¯
GK 96 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥ô¥£¥È
DF 8 µÈÅÄ¿·
DF 22 À¸¶ðµ©À¸
DF 33 º´Æ£ÂçæÆ
DF 36 ÀÐ°æÂçÀ¸
MF 7 ÅÄÂ¼Î¼²ð
MF 9 ÉÙ³ßÍ¤ÂÀ
MF 10 ¿¹ÅÄô¥
MF 18 ¸åÆ£ÂîËá
MF 50 ¼ÇËÜÏ¡
FW 17 ÅÄÂ¼æÆÂÀ
¹µ¤¨
GK 15 ²¬ÅÄ¿µ»Ê
DF 2 ¹âÈ«¾¹
DF 16 ±üÅÄÍºÂç
DF 27 Ãæ»³²íÅÍ
MF 21 ¸Í¿åÍøµª
MF 29 °ìÂ¼À»Ï¢
FW 14 Ë¾·îÁÛ¶õ
FW 42 ²¬ºêÂç»ÖÏº
´ÆÆÄ
Âç¹õ¾»Ö
[°¦É²FC]
ÀèÈ¯
GK 36 ÄÔ¼þ¸ã
DF 37 ÀÐÈøÖÅ²í
DF 44 ¿¹»³¸øÌï
DF 49 °¤ÉôÎÇÂÁ
DF 50 ¿ù»³¹ÌÆó
MF 14 ÀÆÆ£ÎÃÍ¥
MF 22 ÃÝËÜÍºÈô
MF 38 ÆüÌîæÆÂÀ
MF 70 Á°ÅÄÌº²ð
MF 99 ³ò»³ÎÊÇµ²ð
FW 27 çÕ¶¶µþÂÁ
¹µ¤¨
GK 31 ÇòºäÉöÇÏ
DF 3 »³¸¶¹¯ÂÀÏº
DF 26 ¶âÂô°ìÌð
MF 13 »³²¼ÍºÂç
MF 48 ¹ÔÍ§æÆºÈ
FW 11 Æ£¸¶ÍªÂÁ
FW 17 ÅÄ¸ýÍµÌé
´ÆÆÄ
ÂçÌÚÉð