¡Ö´³¾Ä¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤Ò¤É¤¤¡×ºäËÜ²Ö¿¥¤ò¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¡Ö¼é¤Ã¤¿¡×Á´ÊÆ½÷²¦¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¡ÖºÇ¤â¶ì¤·¤¤½Ö´Ö¡×»Ù¤¨...ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¾Þ»¿
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNewsweek¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2026Ç¯2·î20Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ß¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ëÊÆ¹ñÂåÉ½¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡Ê26¡Ë¤¬»î¹ç¸å¤Ë¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¡Ö»£¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¼ê¤ÇÀ©¤¹
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊFS¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë3°Ì¡Ê76.59ÅÀ¡Ë¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡¢20¡Ë¤¬¡¢150.20ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¹ç·×226.79¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
SP13°Ì¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤¿¥°¥ì¥ó¤Ï¡¢FS¤Ç°µ´¬¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¡¢¹ç·×214.91ÅÀ¤Ç5°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£
ÆüËÜÀª¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¡¢SP1°Ì¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê17¡Ë¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£SP4°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡Ê20¡Ë¤Ï4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥ì¥ó¤Ï»î¹ç¸å¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤Æµã¤Êø¤ì¤ëºäËÜ¤Î¸µ¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢ÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é°Ö¤á¤¿¡£
ºÂ¤ê¹þ¤ó¤Çµã¤¯ºäËÜ¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬¶á¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¥°¥ì¥ó¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¡Ö»£¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¼ê¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¥°¥ì¥ó¤Ï¤½¤Î»þ¤Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òTikTokÆ°²è¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÖÈà¤é¤Ï»Å»ö¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤Þ¤Ç´³¾Ä¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤Ò¤É¤¤¡×
¡Ö¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤ÈºäËÜ²Ö¿¥¤ÏÉ¹¾å¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡×
¥°¥ì¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖNewsweek¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤ÈºäËÜ²Ö¿¥¤Ï¡¢É¹¾å¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤Ï¡¢Æ±¤¸µæ¶Ë¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶»¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·»î¹çÅöÆü¤Ï¡¢¥°¥ì¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±¤Ê¤ë¶¥µ»°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºäËÜ¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤â¶ì¤·¤¤½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¡¢¥°¥ì¥ó¤ÏÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤À¡×
¥°¥ì¥ó¤ÏÁ´ÊÆÁª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡£º£Âç²ñ¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¡¢SP¤Ç¤Î½ÐÃÙ¤ì¤¬Âç¤¤¯¶Á¤¡¢¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£
