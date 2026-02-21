¥ä¥¯¥¶¹³Áè¡¢°ãË¡¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡ÄÌ²¤é¤Ê¤¤³¹¡È²ÎÉñ´ìÄ®¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤·Ù»¡½ð¡×150Ç¯¤ÎÎò»Ë
¡¡¼óÅÔ¡¦Åìµþ¤Î¼£°Â¤òÍÂ¤«¤ë·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤ËÁÏÎ©150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¿¦°÷¿ô¡¢Ìó4Ëü6000¿Í¡£´ÉÆâ¤Ë¤Ï10ÊýÌÌ¡¦102¤Î·Ù»¡½ð¤ò»ý¤Á¡¢¸òÈÖ825¤«½ê¡¢Ãóºß½ê257¤«½ê¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼1292Âæ¤ËÇò¥Ð¥¤958Âæ¡Ä¡ÄÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆâºÇÂç¤Î·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡½¡½ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥¤¥º¤Ç¤¹¡£102¤Î·Ù»¡½ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¸Å¤Î·Ù»¡½ð¤Ï¤É¤Î½ð¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡Àµ²ò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾®Àâ¤ä¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤Î½ð¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿·ÅÔ¿´¤Ï¤¸¤áÆüËÜ°ì¤ÎÈË²Ú³¹¤ò¼é¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î·Ù»¡½ð
·Ù»ëÄ£¤ÇºÇ¸Å»²¤Î·Ù»¡½ð
¡¡2025Ç¯12·î2Æü¡¢¿·½É¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë¿·½É·Ù»¡½ð¤È»ÍÃ«·Ù»¡½ð¤¬¡¢ÁÏÎ©150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤È¤â¤ËÌÀ¼£8¡Ê1875¡ËÇ¯¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£ÁÏÎ©¤ÎÍâÇ¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿·½É½ð¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤äÌë´Ö¿Í¸ý¿ô¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÆüËÜºÇÂç¤ÎÈË²Ú³¹¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥³¥ê¥¢¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢À¾¿·½É¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë³¹¤ËÅìµþÅÔÄ£¡¢¤½¤·¤ÆJR¤ä³Æ¼Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿1Æü¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¤¬¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¿·½É±Ø¤ò´ÉÆâ¤Ë»ý¤Ä¡£
¡¡»Åç·ÙÉô¤¬³èÌö¤¹¤ë¡Ø¿·½É»¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î·Ù»¡¾®Àâ¤ä¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î·Ù»¡Ì©ÃåÈÖÁÈ¤Ç²ÎÉñ´ìÄ®¸òÈÖ¤ä¡¢´ÉÆâ¤ò¼õ¤±»ý¤ÄÂè2¼«Æ°¼Ö·Ù¤éÂâ¤Î³èÆ°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î¹³Áè¡¢°ãË¡¥¹¥«¥¦¥È»ö·ï¡¢¥È¡¼²£¥¥Ã¥ºÌäÂê¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë»ö·ï¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤½ê°Ê¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¿·½É½ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¹Êó²Ý¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¿·½É·Ù»¡½ð¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤ÇºÇ¸Å¤Î·Ù»¡½ð¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¡Ø·Ù»¡½ð¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬½é¤á¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØÌÀ¼£14¡Ê1881¡ËÇ¯1·î14Æü¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»þ¡¢40¤Î·Ù»¡½ð¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·½É·Ù»¡½ð¤â¤³¤Î»þ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ¸Å¤Î·Ù»¡½ð¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö·Ù»¡½ð¡×¤ÎÌ¾¾Î¤¬»È¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¡ÖÊ¬Ä£½ð¡×¤ä¡ÖÊýÌÌ½ð¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢ÌÀ¼£14Ç¯°Ê¹ß¤Ï·Ù»¡½ð¤ÎÅý¹ç¤äÊ¬³ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢·Ù»¡½ð¤Î³«½ðÆü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÄ£¤Ç¤ÏÅý°ì¤·¤¿¸«²ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ·Ù»¡½ð¤¬³«½ðÆü¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÆü¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ·Ù»¡½ð¤¬¤É¤Î»þÅÀ¤òµ¯¸»¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤ê³«½ðÆü¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤È¤·¤Æ¡¢³«½ðÆü¤òºÇ¤â¸Å¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡½ð¤Ï¡¢¡ØÃÛÃÏ·Ù»¡½ð¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°¿È¤Ç¤¢¤ë¡Ø·Ù»ëÂè°ìÊ¬Ä£Âè»°½ð¡Ù¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ØÌÀ¼£8Ç¯5·î1Æü¡Ù¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·½É·Ù»¡½ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±»þ´ü¤Ë¡Ø·Ù»ëÂè»°Ê¬Ä£ÂèÏ»½ð¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¬Ä£½ð¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³«½ðÆü¤Ï¡Ø·Ù»ëÂè»°ÊýÌÌÂèÏ»½ð¡Ù¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ØÌÀ¼£8Ç¯12·î2Æü¡Ù¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
½ð²Î¤¬¤¢¤ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Íä¶¶·Ù»¡½ð¤ÈÌ¾¾Î¤ò²þ¤á¡¢¸½ºß¤ÈÆ±¤¸À¾¿·½É¤ËÄ£¼Ë¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿·½É·Ù»¡½ð¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ44¡Ê1969¡ËÇ¯¤«¤é¡£
¡ÖÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Íä¶¶·Ù»¡½ð¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØÍä¶¶¶è¡Ù¤¬¡Ø¿·½É¶è¡Ù¤ËÊÑ¹¹¡Ê¾¼ÏÂ22Ç¯¡Ë¤µ¤ì¤ÆÌó20Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¡Ø¿·½É¡Ù¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¡¢¡ØÍä¶¶¡Ù¤ÎÌ¾¾Î¤¬¼Â¾ð¤Ë±è¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á²þ¾Î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·Ù»ëÄ£¹Êó²Ý¡Ë
¡¡Æ±½ð¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤Î½ð¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÂçµ¬ÌÏ½ð¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÀµ¤Î½ðÄ¹¤Î¤â¤È¡Ê¸½ºß¤Ïº´Æ£²í°ì½ðÄ¹¡Ë¡¢·ÙÌ³¡¢²ñ·×¡¢Î±ÃÖ´ÉÍý¡¢¸òÄÌ¡¢·ÙÈ÷¡¢ÃÏ°è¡¢·º»ö¡¢À¸³è°ÂÁ´¡¢ÁÈ¿¥ÈÈºáÂÐºö¤Î³Æ²Ý¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î²Ý¤¬¤¢¤ê¿Í°÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜºÇÂç¤Î·Ù»¡½ð¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö¸½»þÅÀ¤Î¿·½É·Ù»¡½ð¤ÎÄê°÷¤Ï654¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¸©·Ù»¡¤ÎÄê°÷¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î·Ù»¡½ð¤Ç¤¢¤ë¤«È½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£´ÉÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¿Í°÷¤Î·Ù»¡½ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îµ×ÊÝÇî»Ê»á¤Ï¡¢¾¼ÏÂ57Ç¯7·î14Æü¤«¤é1½µ´Ö¡¢¿·½É·Ù»¡½ð¤òÌ©Ãå¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î½ðÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ØÆüËÜ¤Î·Ù»¡¡¡·Ù»ëÄ£VS.ÂçºåÉÜ·Ù¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä£¼Ë¤Î¸Þ³¬¹ÖÆ²¤ÎÀµÌÌ¤ËËÏ½ñ¤µ¤ì¤¿½ð²Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò°ì¡¢Ê¸²½¤ÎÂ©¿á¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¡¡Âç¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÄ«¤Ü¤é¤±¡¡ÅÔ¤Î¾ëÀ¾¼£°Â¤Ï·ø¤·¡¡Ì¤Íè¤ÎÌ´¤ò¤¨¤¬¤¤Ä¤Ä¡¡¼ã¤·ìÄ¬¤Ï¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¡¡¤ª¤ª¿·½É·Ù»¡½ð
Æó¡¢ÈùÉ÷¤ï¤¿¤ë¿·ÅÔ¿´¡¡ÉðÂ¢Ìî¤¤¤º¤³ËàÅ·Ï°¡¡ÅÔ¤Î¾ëÀ¾¼£°Â¤Ï·ø¤·¡¡±ÑÃÎ¤Èµ»¤òËá¤¹ç¤¦¡¡¼ã¤·ìÄ¬¤Ï¹âÌÄ¤ê¤Ì¡¡¤ª¤ª¿·½É·Ù»¡½ð¡Ó¡ÊÁ°·Ç½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡Åö»þ¤ÎÄ£¼Ë¤Ï5³¬·ú¤Æ¤Ç¾¼ÏÂ44¡Ê1969¡ËÇ¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£Ç¯´Ö¤ª¤è¤½7000·ï¤â¤Î·º»ö»ö·ï¤òÊú¤¨¤ëÂ¿Ë»¤µ¤È¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ê¿À®4¡Ê1992¡ËÇ¯¤Ë¸½Ä£¼Ë¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Ìó73²¯±ß¤ò¤«¤±¡¢ÃÏ¾å13³¬¡¢ÃÏ²¼4³¬¤Î°ÒÍÆ¤ò¸Ø¤ê¡¢¹â¤µ¤¬62.5¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½×¹©»þ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥Î¥Ã¥Ý·Ù»¡½ð¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ÎÉñ´ìÄ®ÃÏ¶è¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡½ð¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÄÌÌõ¥»¥ó¥¿¡¼¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¾ÝÄ§
¡¡¿·½É·Ù»¡½ð´ÉÆâ¤Ë¤Ï11¤Î¸òÈÖ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤ï¤±¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¸òÈÖ¤À¤í¤¦¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î°ìÀÆ·Ù²ü¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È·Ù»ëÁí´Æ¤¬Ë¬¤ì¡¢¼þ°Ï¤ò½ä»ë¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤â12·î19Æü¡¢Ç÷ÅÄÍµ¼£·Ù»ëÁí´Æ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¸òÈÖ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌ©ÃåÈÖÁÈ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¸òÈÖ¤ÎÀßÃÖ¤Ï¾¼ÏÂ23¡Ê1948¡ËÇ¯2·î28Æü¡£¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±44Ç¯9·î30Æü¤Ç¾ï»þ¡¢15Ì¾ÄøÅÙ¤Î·Ù»¡´±¤¬µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜ½ð·ú¤ÆÂØ¤¨ÍâÇ¯¤ÎÊ¿À®5¡Ê1993¡ËÇ¯3·î¤ËÃÏ¾å4³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¤ÎÂç·¿¸òÈÖ¤È¤·¤Æ·úÃÛ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤Î´¿³Ú³¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®ÃÏ¶è¡×¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤ò´É³í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¼èºà¤·¤¿¤È¤¤ÏÃÏ°è²ÝÄ¹ÂåÍý¤Î·ÙÉô°Ê²¼¡¢Àº±Ô¤¬¸òÂå¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸«¤·¤ÆÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ò¸«¤Ì¤¯´ãÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿¿¦Ì³¼ÁÌä¤ÎÃ£¿Í¤¬²¿Ì¾¤«¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤·Ù»¡´±¤Ë¸½¾ì¤Çµ»½Ñ¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÐÌ³°÷¤Ï³§¡¢Â¤¬Â®¤¯¡¢»ö°Æ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤Ã¤È¶î¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¼þ°Ï¤ËÌÜ¤ò¶Å¤é¤·ÉÔ¿³¼Ô¤äÆ¨Ë´¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Æ±»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¾ì½êÊÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¸òÈÖ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¸µ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
