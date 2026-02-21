´Ø´ØÆ±Î©¡¢¶áµ¦Âç¤Î³ØÀ¸¤Ï¤É¤³¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©

¿·Â´ºÎÍÑ¤Ï¿Í¼êÉÔÂ­¤òÇØ·Ê¤Ë´ë¶È¤ÎºÎÍÑ°ÕÍß¤¬°ú¤­Â³¤­¶¯¤¯¡¢³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶­¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼çÍ×Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤ó¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¹ñ¸øÎ©¡¦»äÎ©¼çÍ×27Âç³ØÊÌ¤Î2025Ç¯½¢¿¦Àè¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï´Ø´ØÆ±Î©¡Ê´ØÀ¾Âç³Ø¡¦´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¦Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡¦Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡Ë¤È¶áµ¦Âç³Ø¤Î½¢¿¦Àè¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¿Diamond WEEKLY»ö¶ÈÉô ÊÔ½¸¥Á¡¼¥à¡¢¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡¿Âç³ØÄÌ¿®¡Ë

2024Ç¯¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¿Íµ¤
25Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©

¡¡Áá·Ä¾åÃÒ¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡¦·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¦¾åÃÒÂç³Ø¡Ë¤äGMARCH¡Ê³Ø½¬±¡Âç³Ø¡¦ÌÀ¼£Âç³Ø¡¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¦Î©¶µÂç³Ø¡¦Ãæ±ûÂç³Ø¡¦Ë¡À¯Âç³Ø¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅìÆüËÜ¤ÎÆñ´Ø»äÂç¤ËÂÐ¤·¡¢´ØÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆñ´Ø»äÎ©Âç³Ø·²¤È¤·¤Æ¹­¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Î4¹»¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´Ø´ØÆ±Î©¡×¤Ç¤¢¤ë¡£

¡¡°ìÊý¤Ç¶áÇ¯¡¢Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶áµ¦Âç³Ø¤À¡£´ØÀ¾ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î³ØÀ¸¿ô¤òÍÊ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥â¥¹Âç³Ø¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¸¦µæÎÏ¤ä¼Â³Ø¶µ°é¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡24Ç¯¤Î´Ø´ØÆ±Î©¡Ü¶áµ¦Âç¤Î¡Ö½¢¿¦Àè´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¹»¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢´ØÀ¾Âç¤Ï¹ñ²È¸øÌ³°÷°ìÈÌ¿¦¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤Ï¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç¤ÏµþÅÔ¶ä¹Ô¡¢Î©Ì¿´ÛÂç¤Ï¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¶áµ¦Âç¤ÏÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡25Ç¯¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£

