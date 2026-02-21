´Ø´ØÆ±Î©¡Ü¶áµ¦Âç¡Ö½¢¿¦Àè´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ª¡Ö°ÂÄê»Ö¸þ¡×¤È¡ÖÃÏ¸µ»Ö¸þ¡×¤¬ºÇ¤â¶¯¤¤Âç³Ø¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©
¿·Â´ºÎÍÑ¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë´ë¶È¤ÎºÎÍÑ°ÕÍß¤¬°ú¤Â³¤¶¯¤¯¡¢³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼çÍ×Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤ó¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¹ñ¸øÎ©¡¦»äÎ©¼çÍ×27Âç³ØÊÌ¤Î2025Ç¯½¢¿¦Àè¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï´Ø´ØÆ±Î©¡Ê´ØÀ¾Âç³Ø¡¦´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¦Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡¦Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡Ë¤È¶áµ¦Âç³Ø¤Î½¢¿¦Àè¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¿Diamond WEEKLY»ö¶ÈÉô ÊÔ½¸¥Á¡¼¥à¡¢¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡¿Âç³ØÄÌ¿®¡Ë
2024Ç¯¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¿Íµ¤
25Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©
¡¡Áá·Ä¾åÃÒ¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡¦·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¦¾åÃÒÂç³Ø¡Ë¤äGMARCH¡Ê³Ø½¬±¡Âç³Ø¡¦ÌÀ¼£Âç³Ø¡¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¦Î©¶µÂç³Ø¡¦Ãæ±ûÂç³Ø¡¦Ë¡À¯Âç³Ø¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅìÆüËÜ¤ÎÆñ´Ø»äÂç¤ËÂÐ¤·¡¢´ØÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆñ´Ø»äÎ©Âç³Ø·²¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Î4¹»¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´Ø´ØÆ±Î©¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¶áÇ¯¡¢Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶áµ¦Âç³Ø¤À¡£´ØÀ¾ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î³ØÀ¸¿ô¤òÍÊ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥â¥¹Âç³Ø¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¸¦µæÎÏ¤ä¼Â³Ø¶µ°é¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Ç¯¤Î´Ø´ØÆ±Î©¡Ü¶áµ¦Âç¤Î¡Ö½¢¿¦Àè´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¹»¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢´ØÀ¾Âç¤Ï¹ñ²È¸øÌ³°÷°ìÈÌ¿¦¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤Ï¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç¤ÏµþÅÔ¶ä¹Ô¡¢Î©Ì¿´ÛÂç¤Ï¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¶áµ¦Âç¤ÏÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡25Ç¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë