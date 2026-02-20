降谷建志、元妻・MEGUMIの熱愛報道で“不倫スキャンダル”再燃　夫婦で住んだ家に「ベッド運び入れ」で相手女性と“新生活”準備も

2月18日、タレントのMEGUMIとお笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるまが交際していることが、『文春オンライン』で伝えられ、大きな注目を集めた。この熱愛報道で、MEGUMIの元夫の“スキャンダル”が再燃しているようだ。

「MEGUMIさんとくるまさんは、2025年12月のYouTube特別企画『ラヴ上等〜本音上等〜』で共演しました。この企画は、MEGUMIさんがプロデュースしたNetflixの恋愛リアリティーショー『ラヴ上等』のヒットを受けて、MEGUMIさん、くるまさん、お笑い芸人の永野さんの3人で対談したものです。『文春オンライン』によれば、2人はまだ交際を始めたばかりと伝えられており、この共演がきっかけになった可能性が高いでしょう」（スポーツ紙記者）

MEGUMIは、2008年にロックバンド「Dragon Ash」のボーカル・降谷建志と結婚し、長男が誕生したが、2023年12月に離婚した。離婚に至ったのは、降谷の“スキャンダル”が原因だった。

「2023年9月の『文春オンライン』で、降谷さんがキャバクラで働く30代女性と数年にわたって不倫し、MEGUMIさんと別居していると報じられたのです。報道を受けて、降谷さんはInstagramでこの事実を認め、同年末に離婚しました。今回、MEGUMIさんの熱愛が発覚したことで、SNSでは降谷さんの不倫スキャンダルが話題になり、再び彼に厳しい目が向けられています」（芸能記者）

降谷のMEGUMIに対する“裏切り”に関して、Xでは

《嫁を泣かせる男は見た目が良くてもダメですね》

《一番の被害者は子どもだし、その行動は擁護のしようがないわ》

《昔はかっこよかったな 不倫以降、ダサさがいろいろバレた人》

など、冷ややかな声があがっている。

本誌は、MEGUMIと離婚後の2023年12月、降谷が不倫相手と新生活に向けた準備をする様子をキャッチしている。降谷が住む一軒家の前に1台のトラックが停まり、ベッド1台とマットレス2つが運び込まれたのだ。

「MEGUMIさんとの離婚が決着し、降谷さんは不倫相手との同棲を決めたようです。これまで、夫婦で暮らしていた家に新たな女性を招く形になったわけですが、ベッドは総入れ替えすることに決めたそうです。2025年7月の『フライデーデジタル』でも、降谷さんと不倫相手だった女性が2人で外出したり、買い物する様子が写真付きで掲載されていました」（降谷の知人）

離婚から2年が経ち、降谷もMEGUMIも新たな道に進んでいるように見える。ただ、一連の騒動で、降谷が受けた影響は大きかったようだ。

「2026年2月9日、降谷さんはInstagramで47歳の誕生日を迎えたことを報告し、金髪で両腕にびっしりタトゥーの入った自撮り写真をアップしていました。投稿には、《降谷建志 47歳 独身 職業バンドマンですっとかプロフまじで地獄だけど》と、独身であることを強調し、47歳になったことを自虐する内容がつづられていたのです。

かつての降谷さんは、ロックバンドとして一世を風靡し、ワイルドなルックスで女性人気も高かっただけに、寂しい日常が浮き彫りになってしまいました」（前出・芸能記者）

長年連れ添った妻を裏切ったアーティストの“恋リア”は前途多難なようだ。