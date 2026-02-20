イオンリテールが提供するMVNOサービス「イオンモバイル」は、2026年2月26日でMVNOサービスの提供開始から10周年を迎える。これを受け、2026年を「お客さまにスタッフ全員で感謝をお届けする1年」と位置づけ、「イオンゴールドカード」で支払いすると、請求金額を5%割引するほか、回線契約や端末購入でWAON POINTが進呈されるなど各種キャンペーンが開催される。

「イオンゴールドカード」の支払いで5％割引

「イオンゴールドカード」は、イオンフィナンシャルサービスが発行するクレジットカードで、ショッピングの利用金額が年間50万円以上のユーザーが発行できる。イオンモバイルの請求金額5%割引は、条件を満たすと自動的に適用される。

このほか、イオンの株主向け優待「イオン株主さまご優待カード（オーナーズカード）」を持っている株主は、カード登録によりイオンモバイルの基本料金が5%割引になる優待が提供されている。株主向けの優待と、ゴールドカードでの支払いによる割引は併用可能。

また、2月26日からは10周年記念「SPECIAL THANKS」キャンペーンを全10回にわたり開催する。第1弾は、MNP（のりかえ）で契約する人を対象に事務手数料を1円にする。キャンペーン期間は2月26日～3月10日まで。

MNP契約と対象機種購入でポイント還元

「家族つながる感謝祭」として、MNP契約と対象スマートフォン購入でWAON POINTをプレゼントするほか、スマートフォンまたはタブレット購入と同時に新規契約で事務手数料を1円に割引する。キャンペーン期間は2月26日～3月31日まで。対象店舗は全国のイオン、イオンスタイル、イオンモバイル公式オンラインショップ。

MNP契約と同時購入でWAON POINT還元される機種は、「OPPO A5 5G」が3万580円、「OPPO A5x」が1万9580円で、どちらも3000ポイントが還元される。

また、60歳以上を対象としたキャンペーンでは、指定の機種にMNP契約すると5000ポイントをプレゼントする。対象機種と本体価格は、「AQUOS sense10」が6万280円、ドコモ版の「AQUOS wish4」未使用品が2万5080円。「AQUOS wish4」は、北海道・本州・四国限定。

このほか、既にイオンモバイルを契約中の人が機種変更で買い替えすると、1000ポイントをプレゼントする。