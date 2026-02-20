OKAMOTO′S×KEIJU、友情や愛、戻らない時間への想いと淋しさを描いた共作曲「Seasons」を一発撮り
4人組ロックバンドのOKAMOTO’SとラッパーのKEIJUが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に登場。
■【動画】OKAMOTO’S, KEIJU「Seasons」 / THE FIRST TAKE
■学生時代から交友のあるOKAMOTO’SとKEIJU
今回披露するのは、学生時代から交友のある彼らによる共作曲「Seasons」。
少年時代を同じ場所で過ごしてきた彼らだからこそ紡ぐことのできる友情や愛、戻らない時間への想いと淋しさを描いた本楽曲を、温かな掛け合いとともに、懐かしい情景が浮かぶような一発撮りにてパフォーマンス。
『THE FIRST TAKE』第641回は、2月20日22時よりプレミア公開。
■OKAMOTO’S、KEIJU コメント
