衆院総選挙を受けて2026年2月18日に招集された特別国会の中継をめぐり、衆院事務総長を務める築山信彦氏の姿がSNSで思わぬ話題を集めている。

「議長および、副議長が選挙されるまで、議長の責務を行います」

話題を集めたのは、18日13時より開かれた「首相指名選挙･特別国会召集【国会中継】衆議院 本会議」での、築山氏の姿だった。

衆院事務総長は議長が指名されるまでのあいだ、議長席に座って会議の進行役を務めることとなっている。

ニコニコ生放送で中継された動画では、開幕時刻になると築山氏が議席に上がった。築山氏は「これより開幕であります」と宣言し、「国会法第七条により、議長および、副議長が選挙されるまで、議長の責務を行います」とした。

生放送を観ていたニコニコユーザーからは、スキンヘッドにグレーのスーツに淡いグレーのネクタイをした築山氏の姿について、「偽百田さんやｗ」「保守党の人？」「ジェネリック百田」「キレイな百田w」などとするコメントが相次いだ。

築山氏が、日本保守党の百田尚樹代表にそっくりだというのだ。ヘアスタイルだけなく、くっきりした眉毛や輪郭などが似ているように見える。百田氏は参院議員であることから、なぜ衆議院にいるのかと驚く声もあった。

「Googleで調べたらやはり百田さんでした」

この様子はSNSでも拡散。短い動画を添えての「ちょっと 議長に『偽百田』コメント殺到しとる 衆議院なのに ニコニコ民最高か」とのX投稿には、4300件を超える「いいね」が寄せられた。

Xでは、「Googleで調べたらやはり百田さんでした」など、築山氏の姿をGoogleレンズで検索しても、「関連性の高い検索」として百田尚樹氏がサジェストされるとの報告もある。

日本保守党の代表代行・有本香氏も、投稿を引用し「これは...！」と驚きをつづっている。

Xでも、投稿を見た人からは、「眉毛の感じもなんかね、いい感じのジェネ百田さん」「百田さん、国会議員でスキンヘッドはワシくらいしかおらんやろって仰ってましたが1番目立つ場所にドーン！ とおりました」などと面白がる声があがっている。