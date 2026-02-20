

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏





『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、フードコートの料理をかけ合わせた「フードコート合体飯」！

【今回の食材】

・インドカレーセット（ナン・バターチキン・キーマ、ガネーシャ キッチン） 1人前

・ラーメン（舎鈴） 1杯

・ワイルドハンバーグ（いきなり！ステーキ） 1人前

野島 今日はなんと研究所を飛び出し、イオンモールのフードコートに来ています！

助手 このコーナーでまさか外ロケすることになるとは！ 今回はなぜフードコートへ？

野島 これまで人気チェーンのテイクアウトを勝手にかけ合わせたコラボ飯を何度も作ってきましたが、持ち帰れるメニューって限られてるじゃないですか。それに、ラーメンは持ち帰りできても麺が伸びちゃうし！

助手 たまに持ち帰れる店もあるけど、味はさすがに落ちちゃうッスね。そうか、フードコートなら持ち帰り不可なメニューのかけ合わせができるのか！ かけ合わせるほど量が2人前、3人前と増えていくのは目に見えてるけど、ロマンしかないッス！ で、いったいどんな料理をかけ合わせるんスか？



（１）お出かけ！ 実はフードコートはバカレシピのパラダイス！ テイクアウトできない食べ物をその場で合体させられるので、夢のコラボ飯を無限に作り出すことができる。さあ、出かけよう！





野島 もちろん組み合わせは無限大だし、基本的に自分の好きにすればOK。うまい料理同士の合体ならまず失敗しませんから。でも、ベースはやっぱりラーメンにしたいですよね！

助手 ここのフードコートには舎鈴があったからゲットしてきたッス！



（２）ぶっかけ！ まずは手始めに舎鈴のラーメンにインドカレーのバターチキンとキーマをぶっかけ！ 特にラーメンは持ち帰りにくいグルメの筆頭格。夢の合体を楽しむなら、まずラーメンだ！







（３）完成！「フードコート合体飯」







（４）混ぜる！ ラーメンにカレーをぶっかけたらよく混ぜて食べるだけ。スパイシーな本格カレーラーメンは唯一無二のウマさ！ ハンバーグや餃子の中身などを混ぜて肉増しするのもアリ！





野島 あと、汎用性がめちゃ高いインドカレーもあったらぜひ使いましょう。バターチキンとキーマのセットを入手できたんで、早速これを舎鈴のラーメンにぶっかけてスパイシーカレーラーメンにしてみましょうか。

助手 うおっ、これはウマい！ 舎鈴のスープにバターチキンがめちゃ合うし、キーマのひき肉が担々麺みたいじゃん！ 舎鈴の店舗にカレーを持ち込むわけにはいかないし、フードコートじゃないと絶対に楽しめない組み合わせッスね！



（５）カスタム！ カレーは汎用性が高い。いきなり！ステーキのハンバーグにライスを添え、カレーをかければびっくりドンキーのカリーバーグディッシュ風に！ ぜひ、いろいろカスタムの満喫を！





野島 インドカレーがあればフードコート合体飯は成功が約束されたようなもので、いきなり！ステーキのハンバーグのプレートにライスをのせてカレーをぶっかければ、びっくりドンキーのカリーバーグディッシュの進化形みたいになりますよ。

助手 ウハハッ！ この肉々しいハンバーグを本格インドカレーで食べるのも最高ッスね！

野島 ハンバーグをほぐし、ラーメンにのせて肉増しするのも最高。あと、カレーバーグと好きな具材をナンで包み、タコス的に食べるのも激ウマ！

助手 やり始めたら止まらなくなるッスね！ 胃袋がいくつあっても足りないッス。これは第2回もやってみたい！

野島 じゃ、ひとまずデザートを作って締めましょう。サーティワンのアイスをラーメンとかカレーに入れてみますか！

助手 それはむちゃしすぎ！

