“All Day Breakfast”をコンセプトに、昼夜を問わず美味しくてボリューム感のあるブレックファーストメニューが楽しめるカジュアル・ハワイアン・レストラン「Eggs ’n Things」

Eggs ’n Thingsの期間限定メニューとして、苺の香りに包まれる春色メニュー「ストロベリークリームパンケーキ」と「メープルベーコンのエグスンベネディクト」などがラインナップされます☆

Eggs ’n Things「ストロベリークリームパンケーキ」

販売期間：2026年2月27日（金）〜 3月19日（木）

取扱店舗：国内のEggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee全店舗

Eggs ’n Thingsに、苺の香りに包まれる春色メニューが新たに登場。

苺ミルククリーム、ふわもちの生地やホイップクリームなど、すべてに苺をふんだんに使った「ストロベリークリームパンケーキ」が発売されます。

さらにアメリカでは定番の甘じょっぱいメープルベーコンと、クリーミーなマッシュポテトをあわせた満足感たっぷりの「メープルベーコンのエグスンベネディクト」がラインナップ。

ほかにも苺の魅力を存分に堪能したい方にお勧めのドリンクとして「ストロベリーティー」と「ストロベリーレモネード」が用意されます☆

ストロベリークリームパンケーキ

イートイン

価格：イートイン 2,398円（税込）／テイクアウト 1,620円（税込）

生地やホイップクリームなどすべてに苺を使用した、まさに “苺づくし” の「ストロベリークリームパンケーキ」

ミルキーな苺ミルククリームと、ふわっと軽い苺ホイップクリームをたっぷりつければ、苺の風味が口いっぱいに広がり、春の訪れを感じます。

テイクアウト

屋外や自宅でも「ストロベリークリームパンケーキ」の味わいが楽しめる、テイクアウトも用意されています。

メープルベーコンのエグスンベネディクト

価格：1,848円（税込）

テイクアウト：不可

「メープルベーコンのエグスンベネディクト」は、とろける卵が絡み合う至福のメニュー。

アメリカでは定番の甘じょっぱいメープルベーコンと、クリーミーなマッシュポテトがあわせてあります。

とろとろの卵と濃厚なオランデーズソースで美味しさが引き立つ一皿です。

ストロベリーティー（[Hot or Iced）

イートイン

価格：イートイン 858円（税込）／テイクアウト 842円（税込）

苺の香りに包まれる、心華やぐティーメニューとして「ストロベリーティー」がラインナップ。

テイクアウト

苺の甘酸っぱさが香り高い紅茶の中に溶け合う一杯です。

ストロベリーレモネード

イートイン

価格：イートイン 858円（税込）／テイクアウト 842円（税込）

「ストロベリーレモネード」甘酸っぱさが弾ける苺のレモネード。

テイクアウト

濃厚な苺の甘みとレモンの酸味が弾けるフルーティーな味わいがポイントです。

苺をふんだんに使った、まさに“苺尽くし”なパンケーキやとろける卵が絡み合うエグスンベネディクト。

Eggs ’n Thingsにて2026年2月27日より販売される「ストロベリークリームパンケーキ」や「メープルベーコンのエグスンベネディクト」、苺ドリンクの紹介でした☆

