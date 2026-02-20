金正恩総書記ら北朝鮮のロイヤルファミリーは、厚いベールの向こうで一体どのような生活を送っているのか。その一端を垣間見ることができるのが、北朝鮮全土に点在する最高指導者の専用別荘だ。

豪華別荘には、恐ろしい「裏の顔」がある。かつて権力の中枢にいた金日成の実弟や、金正恩の叔母など、政争に敗れた親族たちが次々と送り込まれ、社会から抹殺されてきたのだ。

家族間での“異常な争い”の実態とは……。朝日新聞外交専門記者、広島大学客員教授を務める牧野愛博氏による『金正恩 崖っぷちの独裁』（文春新書）の一部を抜粋して紹介する。



秘密の住居「特閣」

金正恩らロイヤルファミリーはどんな生活を送っているのか。ひとつの手がかりは特閣、あるいは招待所と呼ばれる最高指導者の専用別荘から知ることができる。韓国ハンナラ党（現・国民の力）所属議員が09年10月に公開した資料によれば、当時の最高指導者、金正日総書記の専用施設は官邸1カ所、特閣33カ所、専用駅28カ所に及んだ。

13年9月、正恩と李雪主がジュエ（編集部注：金正恩の娘）と一緒にデニス・ロッドマン（編集部注：NBAの元伝説的選手。バスケットボールが趣味の金正恩によって、スポーツ交流を目的に招待された）と面会した場所も、江原道元山にある特閣だった。

衛星写真を分析している韓半島安保戦略研究院の鄭聖鶴映像分析センター長によれば、元山の特閣は広さ480ヘクタールで、プライベートビーチもある。海岸線の中央には、正恩がロッドマンらと昼食を楽しんだとされる施設も確認できる。金正日が釣りを楽しんだと言われている埠頭もある。過去には全長50メートルほどの遊覧船が確認された。

北朝鮮専門サイトのNKニュースは21年6月、民間衛星会社「プラネットラボ」の衛星写真を根拠に、元山沖で同月6日と13日に十数台の水上バイクの一群とプレジャーボートが航行している様子が確認されたと伝えた。ロッドマンも英日刊紙サンに、13年に滞在中、豪華なヨットや数十台の水上バイクを見たと証言した。

平壌市北部の金正恩の自宅がある龍城官邸はフェンスが三重になっている。面積は1140ヘクタール。東京ドーム約244個分の広さにあたる。敷地内には、正恩の自宅や射撃場、食堂、乗馬場、ボウリング場、劇場、宴会場などがある。専用列車駅もある。

また、特閣は、最高指導者の休息や執務以外の目的に使われることもある。中国と北朝鮮の国境地帯にある平安北道昌城の特閣は「中国に逃亡するときのための別荘」（鄭聖鶴）と言われている。敷地は、特閣のなかで最大の5140ヘクタール。敷地内には湖があり、北部を流れる鴨緑江とつながっている。飛行場も備えられていて、陸海空のどのルートを使っても、短時間で中国に渡ることが可能だ。

幽閉された最高指導者の実弟

そして、不幸な使われ方をしてきた特閣もある。北朝鮮北部にある慈江道江界の特閣。広さは86ヘクタール。北辺の山間部にあり、冬場は非常に寒く、周囲との交通の便が悪い。ここには長く、金日成の実弟、金英柱が幽閉されていたとされる。

21年12月15日、朝鮮中央通信は、金英柱が死去し、正恩が14日に弔花を贈ったと伝えた。同通信は、金英柱について「党と国家の要職で長い間活動し、党の路線と方針を貫徹するために献身的に闘い、社会主義建設を力強く推し進めて朝鮮式の国家社会制度を強固にし、発展させるのに貢献した」と報じた。だが、日成の血族である「白頭山血統」の1人でありながら、金英柱の人生には謎が多い。

韓国統一部の「北韓主要人物情報」によれば、金英柱は1960年に党の最重要部署である党組織指導部長に就任し、名実ともに北朝鮮のナンバー2になった。康仁徳によれば、金英柱は72年5月、極秘に訪朝したKCIAの鄭洪鎮心理戦副局長と面会した。人柄の良い印象だったが、同年7月、南北共同声明に署名するために訪朝した李厚洛KCIA部長らは金英柱に面会できなかった。声明は、李と金英柱の名前で署名したが、日成は「金英柱は病気で会えない」とだけ説明した。

KCIAは74年7月ごろ、金正日が後継者だと判断した。75年になり、脱北者の情報から金英柱が地方に追放されたと知った康は「まさか粛清されるとは」と驚いた。当時、権力闘争が起きていたことすら知らなかったという。

兄弟のどちらを後継者にするか悩んだ金日成

50年まで平壌で暮らしていた康は、45年に兄から聞いた話を思い出した。兄は、金英柱の友人から聞いた話として「金英柱は戦時中、日本軍の要請を受けて抗日パルチザン活動をしていた金日成に帰順を勧めたことがあるそうだ」と教えてくれた。日本軍は当時、金日成が率いる抗日パルチザンの活動に手を焼いていた。朝鮮総督府には、金日成の詳細な資料もそろっていたという。

金英柱は終戦時、中国・上海にいた。日本軍と関係があったため、ソ連が進駐する平壌に戻るのは危険だと判断し、ソウルに移った。その後、平壌に入った金日成から連絡を受けたため、平壌に戻ったという。

金英柱は兄の側近として、独裁政治の基礎を作った。北朝鮮の悪名高い「出身成分制度」作りも主導した。同制度は市民を、抗日パルチザン関係者らの家系にあたる「核心階層」（約10％）、一般市民らの「動揺階層」（約60〜70％）、朝鮮戦争（1950〜53年）で捕虜になった人々などの「敵対階層」（約20〜30％）の3つに分け、さらに51の詳細な身分に分けて区別した。

金英柱は協同農場の組織づくりや、ソ連派、延安派（親中国）らの粛清でも先頭に立った。康は「金英柱は組織指導部を握っていたし、子分たちも大勢いた。金日成も、金正日と金英柱のどちらを後継者にするかで悩んだと思う」と語る。

抗日パルチザン活動をともに戦い、金日成の側近だった崔賢や呉振宇らは金正日を推した。金日成は71年の時点では、金正日を後継者とすることを拒んだが、72年に受け入れた。

「革命の精神を忘れ、退廃的な生活を送っている」

「北韓主要人物情報」では、金英柱は74年2月、副首相に就任してから、93年12月に党政治局委員に就任するまでの間、公式の活動記録が途絶えている。この空白の期間中、金英柱は慈江道江界の特閣で過ごしたとみられる。

北朝鮮関係筋によれば、金英柱が地方に追いやられた時の理由は、「革命の精神を忘れ、退廃的な生活を送っている」というものだった。金日成自身も74年ごろ、金英柱について「昔は誠実だったのに、このごろは退廃的だ」と批判した。金正日は、金英柱の自宅を「豪華で腐敗の象徴だ」と批判したうえで爆破したという。

ただ、金英柱が権力に野心を示したことはなく「反党行為」は問われなかった。康は「金英柱は軟禁されていたわけではなく、一切公式活動をしなかっただけだろう」とも語る。

金英柱は93年以降、呉振宇が死去した際の国葬委員や最高人民会議代議員（国会議員）などを務め、2011年と15年には選挙で投票したことも伝えられたが、政治や経済、軍事などでの指導的な活動は一つも報じられなかった。

金正日に恨まれた継母

また、金日成の後妻、金聖愛も、「この江界の特閣で幽閉されていたのではないか」と、鄭聖鶴は語る。金聖愛は1953年、金日成と結婚した。前妻で49年に亡くなった金正淑の長男、金正日と不仲だった。金聖愛は自分と金日成との間に生まれた金平一元駐チェコ大使を後継者にしようとして、金正日と衝突した。金聖愛は英柱に助力を頼んだこともあったが、金英柱は聞き入れなかったという。

高英煥元韓国統一相特別補佐によれば、71年、ルーマニアのチャウシェスク大統領夫妻が訪朝したとき、騒動が起きた。ルーマニア側は、公式行事に必ず妻のエレナ・チャウシェスクを同席させるよう強く要請した。当時のエレナはルーマニアで隠然たる権力者だったからだ。

北朝鮮側は悩んだ。夫婦同伴の行事であれば、金日成の妻、金聖愛も同席させなければならない。しかし、金正日は当時、金聖愛の公式活動を許していなかった。金正日は結局、金聖愛の出席を認める一方、顔を撮影するなと北朝鮮メディアに命じたという。

金日成が94年に死去した後の98年、金聖愛は朝鮮民主女性同盟委員長などの要職を解任された。金聖愛は金英柱と入れ替わるように、江界の特閣に幽閉されたのかもしれない。

金正日の妹も消えた

そして今、ひっそりと消息がわからなくなったロイヤルファミリーもいる。金正日の妹で、2013年末に処刑された張成沢元国防副委員長の妻だった金敬姫だ。

金敬姫は20年1月、平壌で開かれた旧正月を祝う記念公演の際、6年ぶりに公の場に姿を現した。朝鮮中央通信は、正恩のそばで公演を鑑賞する金敬姫の姿をとらえた写真を公開したが、その肉声は伝えなかった。「金敬姫は今、金英柱や金聖愛と同様に、江界の特閣に幽閉されているのかもしれない」と鄭聖鶴は語る。

同じように、金平一も1979年からハンガリーやブルガリア、ポーランドなどの北朝鮮大使館を衛星のようにたらいまわしにされたあげく、2019年末に北朝鮮に戻った。今、金平一やその家族らの消息もまったく伝えられていない。

元朝鮮労働党幹部は「ロイヤルファミリーの間の権力闘争は、できるだけ表面化させたくない。いざこざが明らかになれば、最高指導者の権威に傷がつく。だから幽閉などの手段を採る。殺害という極端な結果になった張成沢や金正男の件は、正恩の権力が固まり切らないうちに起きた悲劇だろう」と話す。

こうした様々な工作は、市民が最高指導者とロイヤルファミリーを尊敬するように誘導するためのものだ。北朝鮮市民も表面的かもしれないが、金正恩の一家に対して熱狂的に手を振り、歓呼の声を上げている。韓国ソウル大学統一平和研究院が22年4月に発表した「金正恩執権10年 北韓住民統一意識調査」によれば、脱北者たちの「金正恩支持率（11〜20年）」は11年が最低の56.2％だったが、18年に最高の73.4％になり、20年は62.5％だった。これは、当初は正恩に懐疑的な見方があったものの、北朝鮮当局の様々な情報工作により、一定の支持を得るに至っていることを示している。

