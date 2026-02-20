バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』9位のママタルトが登場！ 体重188キロのボケ担当・大鶴肥満が、4年半も絶縁状態の実の父親と和解すべく、東京都練馬区関町にある実家をツッコミ担当・檜原洋平と一緒に訪れた。

「家族とは呪縛」と語る大鶴は、父親と絶縁状態なことを理由に、これまで実家ロケのオファーをすべて断ってきた。父親は真面目で教育熱心。大鶴はお笑いの道を父親に大反対されるも、24歳で芸人になり、実家を追い出されて険悪な状態になった。

親子関係が険悪から絶縁に変わったきっかけは、4年半前の実家ロケ。大鶴の巨体を見た父親は、「早くコロッて死んじゃえばいいんだよね。苦しまないで下手に横になってさ」「自分が好きなように生きてください。みんなに迷惑かけないように死んでください」と発言したのだ。実はこれは父親の冗談だったのだが、大鶴は当時これらの“下げ発言”を本気で受け止めてしまい、ずっと許せないでいた。

久しぶりに対面した父子は、2人ともギクシャク。母親と檜原が気を遣って和やかな雰囲気を作ると、大鶴はついに覚悟を決めて4年半前の冗談に触れ、「結構俺はくらってしまった」「それがきっかけで距離を置こうと完全になった」と吐露した。この本音に対して父親が言葉を探していると母親は、「お父さんって会話の間が怖くて。何か言わないといけないんじゃないかと思ってブラックジョークを言うんだけど、それがウケてない」と代弁した。

やがて父親は、「そんなふうに子どもが思っていたって気がつかないでいた」「自分ではそんなつもりはまったくない」とポツリ。「これはやっぱり親としては反省しなくちゃいけない」と過去を恥じつつ、「ただね、一言言わしてもらうとね……」と続け、再びその場の空気を張り詰めさせた。

緊張が走る中で父親が話題に出したのは、ママタルトがプロ野球・読売ジャイアンツVS埼玉西武ライオンズの始球式を務めたこと。父親は、「お互い巨人ファンだったんですよ。あの始球式見てね、ついにここまで明弘（大鶴の本名）はきたのかと。本当に感動した」「よく頑張ったよね」と語り、あふれ出す涙を必死に拭った。

泣きながらようやく笑顔を見せた父親に、大鶴はさまざまな感情を渦巻かせつつも最終的には、「そうか……こうなってくるともう、パパ～ってなっちゃうよね」とニッコリ。そして、「4年半かかったけど、ただいまって言える感じがするね」「連絡を無視しててごめんなさい」と素直に語った。

実は父親は、「小学校の頃に漫才師になりたかった」「小学校のクラス会とかするといつも僕がコントをやっていた」とのこと！ 初めて知る事実に大鶴が、「めっちゃお笑い嫌いだと思っていた。テレビが嫌いな人だと思っていたから」と驚くと父親は、「お父さんみたいになってもらっちゃ困るっていう思いがやっぱりあったんだろうなぁ、どっかに」と明かした。

和解後に大鶴は、両親や檜原と仲良く餃子を作り、食卓を囲んで団らん。その場にいる全員が幸せそうで、特に母親は、「4人で食べられる日が来るとは」と喜んだ。食事後に大鶴は、風呂で父親に背中を流してもらい、「俺も嬉しいよ。こんな日が来るとは。小学校以来のね、親子でお風呂」と照れ臭そうにニッコリ。「ゆっくり温泉行ってさ、旅行行こうよ温泉入ろうよ」と笑顔で提案する父親に、大鶴も「箱根とか行くか」と微笑んだ。

大鶴家の“再生物語”にお笑いコンビ・千鳥は、「『探偵！ナイトスクープ』に持っていけた」とスタジオで感動。絶縁状態を生んだブラックジョークには、「こわ～スベるって！」「相手に伝わらないボケってこういうふうになるんやな」などと苦笑いだ。また、大鶴の父親に対しては、「（始球式はママタルトが）M-1優勝するより嬉しかったと思う」と瞳を潤ませつつも、「どんなひと言言うかホンマ心配やった」「ドキドキしたあそこ。いらんこと言いそうやったから！」とヒヤヒヤしながら振り返った。

なお、ママタルトの凱旋街ブラロケVTRは、『相席食堂』2月17日放送回で公開された。同放送回は、「街ブラ-1グランプリ2026」と題した、『M-1グランプリ2025』ファイナリストたちによる3週連続ロケ企画の後半戦。ママタルトのほか、『M-1グランプリ2025』7位のカナメストーンと6位の豪快キャプテンもそれぞれ地元を訪れ、街ブラロケの面白さを競い合った。

