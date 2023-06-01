2月19日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、ミラノ・コルティナ冬季五輪と国際政治の問題について取り上げた。

番組では、まず読売新聞の記事を紹介。

連日盛り上がりを見せるミラノ・コルティナ冬季五輪だが、世界には紛争が続く地域もある。

様々なルーツの選手が集う「平和の祭典」のはずだが……

大竹まこと「（記事によると）過去にはなでしこジャパンの選手たちが、試合前に片膝をつくアクションで、人種差別に抗議したこともあったと。今回口惜しいのは、アメリカの選手が『アメリカを代表することには複雑な感情がある』と発言したことに対し、トランプ大統領が『本物の負け犬だ』ってSNSに投稿したこと……」

今回のオリンピックでは、ロシアによる侵攻が続くウクライナの選手が、戦死者を描いたヘルメットの着用を認められず失格になった。

大竹「このヘルメットは追悼の意味合いが強いんだと思うけど、それをIOCは失格にしたと」

青木理「微妙な問題だと思います。このヘルメットだけ見ると『反戦』とか『ロシアを許さない』と書かれているわけではない。ただ戦死したスポーツ選手の笑顔があるだけなんだから、僕は失格にする必要はないと個人的には思うんですけど……」

青木は記事の内容を引用しながら、五輪憲章の「平和」について触れる。

青木「徹底的に政治性を許さないとなったら、そもそも『平和』を掲げること自体が、ある種の政治的なものを含むわけじゃないですか。だったら平和とか反戦を訴えるメッセージっていうのは、目くじらを立てて規制することもないと思うんですけどね」