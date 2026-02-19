「みいちゃん」＆「めいめい」が冬の北陸へ！白銀の景色に包まれて、プライベート感満載な２人旅「地酒で乾杯！ほろ酔い仲良し旅２」

前回の信州の旅で、多くの反響をいただき、この度、待望のシリーズ第2弾の放送が決定！羽田美智子と剛力彩芽の「仲良しコンビ」が、今度は冬の北陸、福井から金沢を巡ります。旅の始まりは、荒波寄せる福井の名勝・東尋坊から。羽田大絶賛のご当地そばや福井市最古の酒蔵、さらに金沢では活気あふれる近江町市場を訪れ、買い物や金沢おでんといったご当地グルメも楽しみます。北陸ならではの冬の味覚に舌鼓を打ちながら、地酒を巡る１泊２日の旅。剛力のマイカメラが捉える羽田の素顔や、地元の方々との温かい触れ合いも見どころ。北陸の白銀の雪景色と共に、まるで２人のプライベート旅行を覗き見しているような、贅沢であたたかなひとときをお楽しみください 。

©ＢＳテレ東

©ＢＳテレ東

≪出演者コメント≫

■羽田美智子

大歓迎（？）してくれた東尋坊から始まって、食べ物が美味しく、温泉も人もよく…。この2日間で素敵な景色を見て、美味しいお酒もいただいて、栄養満点になりました。「めいめい」とは似ている部分が多いので、前回に引き続き一緒に旅をしていて本当に楽。今回も楽しい旅になりました。

■剛力彩芽

本当に楽しかったです。福井も石川も観光は初めてで、雪の景色に来たので今度は別の季節の景色と食べ物を楽しみたいです。もう1回来たい！お酒を飲んだ「みいちゃん」の新たな一面を知ってより大好きになりました。

©ＢＳテレ東

≪番組概要≫

【タイトル】 「地酒で乾杯！ほろ酔い仲良し旅２」

【放送日時】 2026 年 2 月 24 日（火）夜 7 時～９時

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ７ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演者】 羽田美智子 剛力彩芽

【公式 HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/horoyoi-nakayoshi-tabi/

【公式 X】 @BS7ch_PR https://x.com/BS7ch_PR

【公式 Instagram】 @bs7ch_pr https://www.instagram.com/bs7ch_pr/