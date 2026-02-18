この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「油控えめ」の意外な落とし穴、実はパンに含まれる“最悪の油”の正体とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき」が、「『油控えめ』の落とし穴！パンに含まれる『細胞膜を汚す油』の恐怖」と題した動画を公開。健康のために揚げ物を控えるなど「油」への意識が高い人でも見落としがちな、パンに含まれる危険な油について解説した。



動画を投稿した健康パンの専門家・むらまつさき氏は、多くの人が健康を意識して油を控えているにもかかわらず、「なぜか見落としてしまうのがパンの油なんです」と問題提起する。市販のパンの原材料表示を見ると、「ショートニング」「マーガリン」「植物油脂」といった文字が記載されていることが多い。これらはパンをいつまでもふわふわに保つ効果がある一方で、その正体は人工的に構造を変えられた「不自然な油」である場合が多いと、むらまつ氏は指摘する。



このような不自然な油が体内に入ると、細胞膜にヘドロのようにこびりつき、細胞の機能を狂わせるという。動画では、これにより引き起こされる「3つの悲劇」が解説された。



1つ目は「細胞の窒息」。細胞膜は栄養と老廃物が出入りするドアの役割を担っているが、質の悪い油でドアが錆びついてしまうと、栄養が入らず老廃物も出せなくなり、細胞が窒息状態に陥る。

2つ目は「体内のサビ」。時間が経って酸化した油は、体内で「サビ」そのものを作り出し、慢性的な不調や炎症を引き起こす原因となる。

3つ目は「血管の硬化」。汚れた油は血管の内側も傷つけ、血管が硬く狭くなることで、冷えや凝り、さらには深刻な病気のリスクにつながる恐れがあるという。



これらの危険な油を完全に避けるための最も確実な方法として、むらまつ氏は「パンを手作りすること」を挙げる。自分で材料を選び、危険な油を使わないパン作りをすることが、10年後の健康を左右する重要な選択であると締めくくった。