これがあれば安心。

クルマのバッテリーって、突然上がっちゃうんですよね。僕は以前、交差点のど真ん中でバッテリーが逝ってしまい、かなり困りました…。

で、それからシガーソケットにこれを挿しています。

Philips (フィリップス) 2ポート カーチャージャー PD30W&QC30W急速充電 電圧測定 車載用充電器 USB-A＆USB-Cポート シガーソケット 超コンパクト設計 12V/24V車両対応 DLP3526N 1,880円 Amazonで見る PR PR

PHILIPSの2ポートカーチャージャーです。これ、シガーソケットに挿しておくと、バッテリーの電圧を表示してくれます。

乗用車なら12V以上で表示されていれば、とりあえずは安心です。仮に12Vを下回っていたら、迷わずカーショップへGO！ 24Vの車種にも対応しています。

ガジェットの充電もできるよ

ただ、バッテリーの電圧を表示するだけではありません。USB-AとUSB-C端子があり、ガジェット類の充電が可能。両端子とも最大30Wでの急速充電が行なえます。USB-Cがあるのは非常にありがたい。

ジャンプスターターをクルマに積んでおくのも大切ですが、バッテリーの状態を簡易的に監視できるのは、精神的にかなり余裕ができます。クルマをお持ちの方は、あって損はない一品です。

