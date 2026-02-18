【失意を跳ねのけて大逆転劇】

昨季の世界選手権王者で、最有力の優勝候補としてミラノ・コルティナ五輪に臨んだペアの三浦璃来と木原龍一（木下グループ）。



SP５位から逆転で金メダルを獲得したペアの三浦璃来と木原龍一 photo by Sunao Noto / JMPA





団体戦での銀メダル獲得を経て挑んだ個人戦、２月15日（現地時間）のショートプログラム（SP）ではリフトのミスなどがあって、今季ワーストの得点となる73.11点での５位発進。まさかの結果に、ふたりはSP後のミックスゾーンで硬い表情のままだった。

SPで80.01点を獲得して１位に立ったミネルヴァ・ファビアン・ハーゼ／ニキータ・ボロディン組（ドイツ）は、SPの得点にフリーの今季最高得点を合算すれば229.58点になる状況だった。対して三浦と木原は、団体戦で出した自己最高得点の155.55点を合算すると228.66点。金メダルの可能性残すも、険しい道のりであるのはたしかだった。

そんななか、ふたりはSPでの失意を跳ねのけて、フリーで100％以上の演技を見せた。

「全体的に慎重に入ってしまいました」と木原が言うように、団体戦に比べれば少し硬さも見えたが、冒頭の３回転ツイストリフトを決めると、３回転トーループからの３連続ジャンプもきれいに降りた。

丁寧な演技を続けていたふたりの表情に笑みが浮かんできたのは、最終盤のスロー３回転ループをしっかりと決めたあとだった。ノーミスを貫き通し、団体戦の自己ベストを上回る歴代世界最高得点の158.13点を獲得。合計231.24点にする圧勝。ペアで日本初の五輪金メダル獲得を果たした。

【お互いがお互いのために滑ろう】

SP５位発進のあとの木原の精神状態は最悪だった。夜は悔しくて眠れなかった。「睡眠時間は８時間確保しましたが、睡眠の質はまったくよくなかったです」と木原は言う。フリー当日も朝から泣き続けていた。

「とりあえず龍一君がずっと泣いていたので......。本当にフリーのウォーミングアップ中も泣いていたので、『今はどういう気持ちで泣いているの？』と聞いたら、『今はなんで泣いているのかわからない』と言うから『もう赤ちゃんだね』と言いました」

三浦はそう話して笑う。13年前、木原をペアに誘った当時のフィギュアスケート強化部長だった小林芳子氏は、「龍一君は本当に立ち直れないくらいショックを受けていましたが、璃来ちゃんが強かった。本当に彼女は凛としていた」と説明する。

三浦は「私がサポートする側に回りました。以前の私だとここまで強くなれませんでしたが、本当に積み重ねというか。毎試合、ずっと（木原が）サポートしてきてくれたからこそ、今大会は私が強くなれたのかなというふうに思っています」と話す。

三浦の支えに加えて、昼寝も木原のメンタルケアにつながったという。ブルーノ・マルコットコーチは「公式練習後に龍一が昼寝に行って戻ってきた時、いつもの彼が戻ってきたと思いました」と振り返る。

その木原は「１時間くらいしっかり寝たので気持ちも切り替わり、『戦うんだ。この五輪であきらめていいわけがない。絶対に自分たちは攻めきるんだ』という思いをもう一回持てました。朝からずっと泣いていたし、璃来ちゃんがしっかりしていてくれた。（昼寝後に）『もうしっかりメンタルを立て直したので大丈夫だ』と伝えました」と話す。

そんな木原に三浦は、「今日は龍一君のために滑るね」と言った。対して木原は「僕も璃来ちゃんのために滑る。お互いがお互いのために滑ろう。そうすれば自分たちは絶対できる」と伝えたという。

【ペアをやってよかった、と言える日まで】

互いの信頼関係の深さがもたらした快挙。「金を獲りには行っていたけど、本当にこんな日が来るとは夢には思っていなかった」という小林氏は、木原をペアに誘ったきっかけをこう振り返る。

「2011年の世界ジュニア選手権に龍一君がシングルで出場した際、マーヴィン・トランと組んでペアに出ていた高橋成美ちゃんが一緒だったので遊びでやってみたら、成美ちゃんが『マービンの手に似ている』と言ったのがきっかけ。龍一君も楽しそうだったし、とにかく誠実でとても信頼のおける保護能力も感じたので彼が一番だと思った。

覚えているのは彼の両親と名古屋で（ペア転向について）話した時のこと。お父さんが『わかりました。でも芳子さん、はしごを外さないでくださいよ』と言われました。龍一君が本当にペアをやってよかったと言ってくれる日まで応援したいなというのは、その時の言葉で心に刻みました」

高橋成美と組んだペア初シーズンには、2014年ソチ五輪の団体に羽生結弦や浅田真央らとともに出場した。当時は「なかなかチームに貢献できなくてつらい思いをしたと思うけど、それでも本当に辛抱強く練習してここまで来たんだと思います」と小林氏は言う。

「お互いにペアを解消したばかりの三浦さんとの、本当に奇跡のような出会いから始まって、ブルーノという温かいコーチについて家族のように育てていただいた。2022年のGPファイナルで優勝した時に、振り付けのローリー・ニコルさんがふたりの演技を見て『彼たちはスペシャルだ』と言ってくれました。ふたりの絆を演技で見ると本当にみんなの心が温まるから、今日は結果ではなくてふたりのそういうスペシャルな演技をしてほしいという思いでした」

どん底まで落ち込んだ気持ちを本番直前には立て直し、三浦とともに大逆転で金メダルを手にした木原。その原動力のひとつに、日本のペアの道を切り拓き続けてきたプライドもあったはずだ。