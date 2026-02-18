日本武道館や東京体育館のワンマンライブを成功させ、勢いに乗っているアニソンダンスパフォーマーチーム「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」(略称：RAB）。その最年少メンバー・龍が2月18日(水)、ファースト写真集『TOY BOX』をリリースする。

遊園地ではしゃいだりプールで泡まみれになったり、10代最後の姿を余すことなく撮影。REAL AKIBA BOYZのメンバーや、共にバトルを勝ち抜いてきた高校生ダンサー・勇太もゲスト出演するなど、オタク大学生ダンサー・龍の今をあれもこれもと詰め込んだ一冊になっている。

写真集にはダンスのルーツや影響を受けた人など、現在に至るまでのインタビューを収録。そして今回、週プレNEWSでは、撮影の裏話や20代に向けての思い、大切なもの等について話を聞いた。

【写真】龍くんの泡まみれショット



――ファースト写真集『TOY BOX』がいよいよ発売！ ファンの方やご家族、ダンス仲間たちに早く見ていただきたいですね。

龍 見てもらいたいし、早く手に取りたい！ 普段は推しの写真集を買いに行く側だから、自分の写真集ができるってどんな感じになるなんだろうって。変な感覚ですよ（笑）。

――お渡し会イベントもありますからね。

龍 わあー、いつもと逆（笑）。楽しみです！



――撮影は秋葉原のストリートや遊園地のほか、好きな声優さんの写真集と同じロケ地にも行きました。推しと同じ場所って嬉しいものですか？

龍 もちろん、めっちゃ嬉しいです。廃校のプールに行ったとき、「ここだ！」って嬉しすぎて自分のスマホでもめっちゃ写真撮って。こんな形で聖地巡礼させてもらえてありがとうございます！

――喜んでもらえてよかったです（笑）。撮影で印象に残っているシーンは？

龍 川の撮影ですね。上がってきた写真を見て、「俺、こんなに胸筋あったんだ」って自分の胸板の厚さと体のゴツさにびっくりして（笑）。妹が筋肉フェチなんですけど、妹と母親に写真を見せたら「体イカつ！ すごいねー！」って騒いでいました。

―― "リアル伊之助"というか、アニメみたいな筋肉でした（笑）。

龍 そうっすね（笑）。写真集が決まったときに、社内スタッフたちから「龍、まさか脱ぐの!?」っていじられて。「脱ぐわけないやろ！」みたいなやり取りをしたんですけど......脱ぎました（笑）。いつもの練習と同じくらい上裸に！ ちょうど仕上がっているので、いい状態を記録しておけて良かったです。

――好きな衣装はありましたか？

龍 RABのみんなと撮ったときの衣装は、これ好きだなって思いました。"つなぎ"を着てみたかったんですよ。

――カッコよかったですね。公園でダンスをしたりアイスを食べたり、RABの皆さんがすごく楽しそうにしてくれて、男子高校生みたいな雰囲気でした（笑）。

龍 そうそう、男子高校生のおじさんたちですよ。撮影中も大騒ぎでしたし、いつもあんな感じです（笑）。

――写真集についてメンバーはどんな反応だったんですか？

龍 「紙の写真集!? すごいねー」ってみんな驚いていて。けいたんさんはなんか誇らしげでした（笑）。でも、ありがたいですよ。自分の写真集でRABと撮影できて、ちょっとでもメンバーへの恩返しになったらいいなと思います。



――ソロ撮影では王子様風ジャケットや浴衣などいつもとは違う衣装に挑戦してもらいましたけど、遊園地のシーンではスカートをバッチリ着こなして！

龍 親子がたくさんいる中、あの派手な服装ですよ。車の乗り物に並んでいるとき、キッズがこっち見て言っていましたよ。「ねぇママ、男の子がなんでスカート履いているの？」って。そんなアニメみたいなセリフあります!?（笑）。

――言われていましたね（笑）。写真集の表紙で着ている衣装ですね。

龍 そう、表紙にまでなっちゃって。カメラマンさんとアヒルボートに乗って、試行錯誤しながら撮ったなかの一枚ですよ！



夏とはいえ川の水は冷たく、表情管理をがんばっている龍の様子を写したオフショット。





――では、タイトル『TOY BOX』にちなんで、今の龍くんがおもちゃ箱に詰めたい大切なものはありますか？

龍 おもちゃ箱か......。だったら、『仮面ライダー』の変身ベルト。「W」のメモリとか「オーズ」のメダルとかバーっと集めて家に飾りたいじゃないですか。『仮面ライダー』シリーズ大好きなんですよ。好きすぎて、母親と「ウィザード」の映画のエキストラに出たことありましたもん。

――そんな好きだったんですか！ 作品に出たいとは思わないんですか？

龍 おおー！ そんな未来がもしあるなら、めっちゃ出たいですよ。『仮面ライダー』は男の夢ですから。

――はい。その他、おもちゃ箱に詰めたい"大切にしているもの"は？

龍 おもちゃってことじゃないんだ（笑）。自分が大切にしているもの......、反骨精神ですかね。この先もずっと尖っていて欲しいので、おもちゃ箱には『仮面ライダー』のセットと反骨精神を詰め込みます！

――「反骨精神」ってことは、これだけRABで活躍してバトルで勝ち抜いても評価されない、舐められるみたいに感じる瞬間があるんですか？



龍 そう感じることもありますよ。でもそこに反発するんじゃなく、そんな状況でも同じステージに立って対等にしゃべってくれる人たちがいて。例えばオーイシマサヨシさんとか、そういうアーティストやダンサーがいてくれるから「期待に応えたい」って頑張る活力になるんですよ。

――そんな思いが今の活躍につながっているんですね。RABの活動だけでなく、単独イベント「龍LIVE」が始まり、「龍と勇太」でバトル世界大会など怒涛の勢いです。今年10月で二十歳ですが、どんな20代になりたいですか？

龍 ハタチかー。お酒とかあまり飲まないタイプだと思うけど、飲んじゃうのかな（笑）。20歳ってキリがいいし、注目を浴びやすいじゃないですか。それこそ貴重な一年にしたいので、今のうちにベースを作っておきたい。SNSの活動を地道に頑張りつつ、これからもどんどんバトルに出ます！ 海外に挑戦していきたいです！





●龍（りゅう）

2006年10月12日生まれ 千葉県出身

ブレイクダンスやA-POPダンスなど数々のバトルで優勝。2022年からREAL AKIBA BOYZのメンバーとして活動中。3月26日(木)に大阪・梅田CLUB UATTRO、3月30日(月)東京・Zepp Sinjukuにて、ダンスワンマンライブ「龍LIVE『雷晴』」を開催予定。

公式X【@RAB_RYU】

公式Instagram【@rab_ryu】

公式個人YouTube【龍【踊れるオタクの生息地】】

取材・文／釣本知子 撮影／安藤マミコ