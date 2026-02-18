鷲見玲奈アナ、TGCオフショットで華やかフリル衣装を披露「可愛すぎる」「お肌が綺麗」と称賛の声
フリーアナウンサーの鷲見玲奈アナウンサーが2月16日、自身のInstagramを更新。ファッションイベントに出演した際のオフショットを公開し、注目を集めている。
鷲見アナは「TGCあいち・なごや、ありがとうございました！」とつづり、15日に愛知・IGアリーナで開催されたファッションイベント「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」への出演を報告した。
投稿された写真では、大きなフリルがあしらわれたノースリーブのトップスを着用。美しい素肌が際立つ華やかな衣装で、にこやかな表情を見せている。また、共にMCを務めたタレントのウエンツ瑛士や、モデルでタレントの近藤千尋との2ショットも披露した。
この投稿にはファンから多くの反響が寄せられており、「MCお疲れ様でした」「いつもですが今回もお綺麗です」「可愛すぎる」といった称賛の声が集まっている。さらに「お肌が綺麗」「変わらぬスタイル」「笑顔が素敵」など、その美貌やスタイルに関するコメントも多数見られた。