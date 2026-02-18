2023年2月16日の記事を編集して再掲載しています。

もう一生抜けないかも…。

と、絶望する前に、これを試してみてください。

ハブやルータに刺さったLANケーブル。基本的に「抜けちゃうとマズイ」ものなので、がっちりハマっているものがほとんどだけど、その抜けにくさが仇になって「抜きたいのに抜けない」と絶望することも…。

こんな時に役立つ情報をエレコムさんのXで見かけたので共有しておきますね。必要なものは「マイナスドライバー」だけです。

LANケーブルが抜けない。



という時はマイナスドライバーを使ってこちらを試してみてください。

あと、「根元の方のツメ」をしっかり持つのもポイントです。 pic.twitter.com/EExHhnMAyU - エレコム(公式) (@elecom_pr) February 10, 2023

コネクタと並行にマイナスドライバーを差し込み、ロック解除ツメを押しながら引き抜きます。これで硬いLANケーブルもスッポリ。

引っ越しや模様替え。ネットワーク機器の再配置には、マイナスドライバーもぜひご用意を。僕も今週末はエレコムさんに感謝しつつ、ハブの入れ替えを進めます。

