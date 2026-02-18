ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¡Ö¸í¿½¹ð¡×¤¬È½ÌÀ¡Ä¸Ä¿Í¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¡Ö¶Ã¤¤ÎÄÉÄ§ÀÇ³Û¡×¡Ú¸µ¹ñÀÇÄ´ºº´±¤¬²òÀâ¡Û
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¿½¹ð¥ß¥¹¤äÏ³¤ì¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÉÄ§²ÝÀÇ¤Ç¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤ä»þ´ÖÅª¹´Â«¡¢¼è°úÀè¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£½Ð¿È¤ÎÀÇÍý»Î¡¦×¢ÅÄÎ´¹¬»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡Ø¸ÜÌäÀÇÍý»Î¤Î¤¿¤á¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤éÆÉ¤àËÜ¡Ù¡ÊÃæ±û·ÐºÑ¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢Èó°ã¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½¤Î¶âÁ¬Åª±Æ¶Á¤Î¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¡ÖÈó°ã¢¨¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¿½¹ð½êÆÀÀÇ¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¡¢ÃÏÊýË¡¿ÍÀÇ¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ê¤É¤Î¿½¹ðÇ¼ÀÇÊý¼°¤Î¹ñÀÇ¤Ï¡¢Ç¼ÉÕ¤¹¤Ù¤ÀÇ³Û¤¬Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¿½¹ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¶Â§¤È¤·¡¢¤½¤Î¿½¹ð¤¬¤Ê¤¤¾ì¹çËô¤Ï¤½¤Î¿½¹ð¤Ë·¸¤ëÀÇ³Û¤Î·×»»¤¬¹ñÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Îµ¬Äê¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤½¤ÎÂ¾Åö³ºÀÇ³Û¤¬ÀÇÌ³½ðÄ¹Ëô¤Ï¹ñÀÇ¶ÉÄ¹¡Ê°Ê²¼¡ÖÀÇÌ³½ðÄ¹Åù¡×¤È¤·¤Þ¤¹¡Ë¤ÎÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢ÀÇÌ³½ðÄ¹Åù¤Î½èÊ¬¡Ê¹¹ÀµËô¤Ï·èÄê¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÄÌÂ§Ë¡16¡°ì¡Ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÇÈó°ã¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤¬¤½¤â¤½¤â¿½¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð´ü¸Â¸å¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¿½¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÏÅö½é¤Î¿½¹ð¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¼ÀÇ¼Ô¤¬Èó°ã¤Ë·¸¤ë¿½¹ð¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ðÄ¹Åù¤Ï·èÄêËô¤Ï¹¹Àµ¤È¤¤¤¦½èÊ¬¤Ë¤è¤êÇ¼ÉÕ¤¹¤Ù¤ÀÇ³Û¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¡¢¿½¹ð¤Ë·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÈñÍÑ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÈñÍÑ¤Ë·¸¤ë¾Úµò½ñÎà¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏË¡Îá¤ÎÅ¬ÍÑ¸í¤ê¤Ê¤É¤ÎÈó°ã¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤ò´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Èó°ã¡Ê¤Ò¤¤¡Ë¡Ä¡ÄÀÇÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÇ¼ÀÇ¿½¹ð¤ä·×»»¤Î¸í¤ê¡¢µÁÌ³¤ÎÉÔÍú¹Ô¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ê¤É¡¢ÀÇË¡¤ä´ØÏ¢µ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹
¿´ÍýÅª¡¦Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤ÎÁý²Ã
Ç¼ÀÇ¼Ô¡¦ÂåÉ½¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Èó°ã¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¼è°ú¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿½¾¶È°÷¡¢²ÈÂ²¤Ê¤É¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×¡ÖÄ´ºº¤Ï¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¡»¡»¤Î·ï¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Öº£¸å¤Î»ö¶È¤ä»ñ¶â¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤Çº¤ß¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉÔÌ²¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤¹Êý¤â·ë¹½¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤Î¹´Â«¡¢»öÌ³ÉéÃ´¤ÎÁý²Ã
Ä´ºº¤ØÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¡¦ÂåÉ½¼Ô¡¢½¾¶È°÷¡¢²ÈÂ²¤Ê¤É¤Ï»þ´Ö¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢½ñÎà¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°Íý¡¦ºîÀ®¡¦Ê£¼Ì¤Ê¤É¤Î»öÌ³ÉéÃ´¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ºº¤Î½èÍý¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÔÉþ¿½Î©¤Æ¤äÁÊ¾Ù¤ÎÄóµ¯¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¤âÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¼è°ú¤Ø¤Î°¤¤±Æ¶Á¤¬·üÇ°
Ä´ººÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¼è°ú¤Î¼ÂÂÖ¤ò²òÌÀ¤·¡¢Èó°ã¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¾Úµò¤ò¼ý½¸¡¦ÊÝÁ´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼è°úÀè¤Ë³ÎÇ§Ä´ºº¡Ê¡ÖÈ¿ÌÌÄ´ºº¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¼è°úÀè¤¬¤½¤ÎÂÐ±þ¤ËÏ«ÎÏ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼è°úÀè¡ÊÆÃ¤ËÇä¾åÀè¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÇ¼ÀÇ¼Ô¤È¤Î¼è°ú¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Éú¤»¤¿¤¤¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼è°úÀè¤ËÄ´ººÃ´Åö¼Ô¤¬È¿ÌÌÄ´ºº¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÅö³ºÇ¼ÀÇ¼Ô¤È¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¼è°úÆâÍÆ¤¬¼è°úÀè¤ÎÃæ¤ÇÃ´Åö¼Ô°Ê³°¤Î¿Í¡¹¤Ê¤É¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°Ê¸å¤Î¼è°ú¤¬Ää»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¡¦ÂåÉ½¼ÔÂ¦¤Ë¼è°ú¤ÎµÏ¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔÀµ³Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÀÌóÄÌ¤ê¤Î½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¼è°úÀè¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¼è°ú¤¬Ää»ß¤È¤Ê¤ë¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¼Â³²¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤ÎÈ¯À¸
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢²áµî¡Ê¸¶Â§3Ç¯Ê¬¡¦»ö¶ÈÇ¯ÅÙ¡Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤Ã¤ÆÄÉÄ§²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤êÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÀÇ³Û¤È³ÎÄê¿½¹ð¤ÇÇ¼ÉÕÅù¤·¤¿ÀÇ³Û¤Îº¹³Û¤òÇ¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸Ä¿Í¤Î¼ÂÃÏÄ´ºº¡ÊÆÃÊÌ¡¦°ìÈÌ¡Ë¤ÎÄÉÄ§ÀÇ³Û¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï312Ëü±ß¡ÊËÜÀÇ261Ëü±ß¡¢²Ã»»ÀÇ51Ëü±ß¡Ë¡ª
¤Þ¤º¸Ä¿Í¤Î½êÆÀÀÇ¡¦¾ÃÈñÀÇ¤ÎÄÉÄ§ÀÇ³Û¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ6Ç¯11·î¤Ë¹ñÀÇÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿ÎáÏÂ5»öÌ³Ç¯ÅÙ¤Î½êÆÀÀÇ¤ÎÄ´ººÅù»öÀÓ¤Î¤¦¤Á¼ÂÃÏÄ´ºº¤Î¿ôÃÍ¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¿ÞÉ½1¡ËÎáÏÂ5»öÌ³Ç¯ÅÙ¤Î½êÆÀÀÇ¤ÎÄ´ººÅù¤Î¾õ¶· ¡Ê½ÐÅµ¡ËÎáÏÂ6Ç¯11·î¡¡¹ñÀÇÄ£È¯É½¡¡ÎáÏÂ5»öÌ³Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë½êÆÀÀÇµÚ¤Ó¾ÃÈñÀÇÄ´ººÅù¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æhttps://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/shotoku_shohi/index.htmÎáÏÂ5»öÌ³Ç¯ÅÙ½êÆÀÀÇµÚ¤Ó¾ÃÈñÀÇÄ´ººÅù¤Î¾õ¶·¡ÊPDF/641KB¡Ë¤ò²Ã¹©¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡Ö¿½¹ðÏ³¤ìÅù¤ÎÈó°ã·ï¿ô¡×¤Ç1·ïÅö¤¿¤ê¤ò·×»»¤·¤¿¾ì¹ç
¹ñÀÇÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿»ñÎÁ¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¤Î¨¡Áª¤Ë1·ïÅö¤¿¤ê¤ÎÄÉÄ§ÀÇ³Û¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÃÏÄ´ºº¤Î¡Ö·×¡×¤ÎÍó¤ò¸«¤ë¤È¡¢1·ïÅö¤¿¤ê¤ÎÄÉÄ§¤µ¤ì¤¿ËÜÀÇ¡Ê¿½¹ð¤·¤¿¿½¹ðÇ¼ÀÇ³Û¤ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ëÀÇ³Û¤Îº¹³Û¡Ë¤Ï188Ëü±ß¢¨1¡¢ÄÉÄ§¤µ¤ì¤¿²Ã»»ÀÇ¤Ï36Ëü±ß¢¨2¡¢¹ç·×¤Ç224Ëü±ß¢¨3¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢¤¤«¤é¦¤Î¿ôÃÍ¤ò¡¢Ä´ººÅù·ï¿ô¡¤Ç³ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä´ººÅù·ï¿ô1·ïÅö¤¿¤ê¤Î¿ôÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Èó°ã¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¿½¹ðÀ§Ç§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë·ï¿ô¤âÊ¬Êì¤Î¡¤Î¿ôÃÍ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä´ºº¤ÇÄÉÄ§¤µ¤ì¤ëÀÇ³Û¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿1·ïÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èó°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿1·ïÅö¤¿¤ê¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÀÇÄ£¤Î»ñÎÁ¤ò²Ã¹©¤·¤¿¡Ö¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡Ö¿½¹ðÏ³¤ìÅù¤ÎÈó°ã·ï¿ô¡×¤Ç1·ïÅö¤¿¤ê¤ò·×»»¤·¤¿¾ì¹ç¡×¤Î«¤«¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½êÆÀÀÇ¤Î¼ÂÃÏÄ´ºº¤Î¡Ö·×¡×¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¿½¹ðÏ³¤ìÅù¤ÎÈó°ã·ï¿ô1·ïÅö¤¿¤ê¤Ç·×»»¤·¤¿ÄÉÄ§¤µ¤ì¤¿ËÜÀÇ¤Ï223Ëü±ß¢¨4¡¢²Ã»»ÀÇ¤Ï43Ëü±ß¢¨5¡¢¹ç·×¤Ç266Ëü±ß¢¨6¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¼ÂÃÏÄ´ºº¤ÎÃæ¤ÇÃ»´ü´Ö¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Ä´ºº¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÃÊÌ¡¦°ìÈÌ¡×¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¿½¹ðÏ³¤ìÅù¤ÎÈó°ã·ï¿ô1·ïÅö¤¿¤ê¤Ç·×»»¤·¤¿ÄÉÄ§¤µ¤ì¤¿ËÜÀÇ¤Ï261Ëü±ß¢¨7¡¢²Ã»»ÀÇ¤Ï51Ëü±ß¢¨8¡¢¹ç·×¤Ç312Ëü±ß¢¨9¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Î½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤ÇÈó°ã¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¡¢1·ïÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÇËÜÀÇ¤È²Ã»»ÀÇ¤À¤±¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±Â¿³Û¤ÎÄÉ²Ã¤ÎÇ¼ÀÇ¤¬À¸¤¸¤¦¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Î¼ÂÃÏÄ´ºº¡ÊÆÃÊÌ¡¦°ìÈÌ¡Ë¤ÎÄÉÄ§ÀÇ³Û¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ï186Ëü±ß¡ÊËÜÀÇ152Ëü±ß¡¢²Ã»»ÀÇ34Ëü±ß¡Ë¡ª
¸Ä¿Í¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¾ì¹ç¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÄ´ºº¤ÈÆ±»þ¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤ÎÄ´ºº¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ÎÄÉÄ§ÀÇ³Û¤â¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¡Ê¿ÞÉ½3¡ËÎáÏÂ5»öÌ³Ç¯ÅÙ¤Î¾ÃÈñÀÇ¡Ê¸Ä¿Í»ö¶È¼Ô¡Ë¤ÎÄ´ººÅù¤Î¾õ¶· ¡Ê½ÐÅµ¡Ë¡¡ÎáÏÂ6Ç¯11·î¡¡¹ñÀÇÄ£È¯É½ÎáÏÂ5»öÌ³Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë½êÆÀÀÇµÚ¤Ó¾ÃÈñÀÇÄ´ººÅù¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æhttps://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/shotoku_shohi/index.htmÎáÏÂ5»öÌ³Ç¯ÅÙ¡¡½êÆÀÀÇµÚ¤Ó¾ÃÈñÀÇÄ´ººÅù¤Î¾õ¶·¡ÊPDF/641KB¡Ë¤ò²Ã¹©¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡Ö¿½¹ðÏ³¤ìÅù¤ÎÈó°ã·ï¿ô¡×¤Ç1·ïÅö¤¿¤ê¤ò·×»»¤·¤¿¾ì¹ç
Àè¤Û¤É¤Î½êÆÀÀÇ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿1·ïÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿½¹ðÏ³¤ìÅù¤ÎÈó°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿1·ïÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î»ñÎÁ¤ò²Ã¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡Ö¿½¹ðÏ³¤ìÅù¤ÎÈó°ã·ï¿ô¡×¤Ç1·ïÅö¤¿¤ê¤ò·×»»¤·¤¿¾ì¹ç¡×¤Î©¡Á«Íó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÃÈñÀÇ¤Î¼ÂÃÏÄ´ºº¤Î¡Ö·×¡×¤ò¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¿½¹ðÏ³¤ìÅù¤ÎÈó°ã·ï¿ô1·ïÅö¤¿¤ê¤Ç·×»»¤·¤¿ÄÉÄ§¤µ¤ì¤¿ËÜÀÇ¤Ï133Ëü±ß¢¨10¡¢²Ã»»ÀÇ¤Ï30Ëü±ß¢¨11¡¢¹ç·×¤Ç163Ëü±ß¢¨12¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¼ÂÃÏÄ´ºº¤ÎÃæ¤ÇÃ»´ü´Ö¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Ä´ºº¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÃÊÌ¡¦°ìÈÌ¡×¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¿½¹ðÏ³¤ìÅù¤ÎÈó°ã·ï¿ô1·ïÅö¤¿¤ê¤Ç·×»»¤·¤¿ÄÉÄ§¤µ¤ì¤¿ËÜÀÇ¤Ï152Ëü±ß¢¨13¡¢²Ã»»ÀÇ¤Ï34Ëü±ß¢¨14¡¢¹ç·×¤Ç186Ëü±ß¢¨15¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬¼ÂÃÏÄ´ºº¡ÊÆÃÊÌ¡¦°ìÈÌ¡Ë¤ò¼õ¤±¤ÆÈó°ã¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÄÉÄ§ÀÇ³Û¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
½êÆÀÀÇ312Ëü±ß¡ÊËÜÀÇ261Ëü±ß¡¢²Ã»»ÀÇ51Ëü±ß¡Ë
¾ÃÈñÀÇ186Ëü±ß¡ÊËÜÀÇ152Ëü±ß¡¢²Ã»»ÀÇ34Ëü±ß¡Ë
ÁíÊ¿¶Ñ¤Ç¡¢¹ç·×498Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
×¢ÅÄ Î´¹¬
×¢ÅÄÎ´¹¬ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¡¿¤Û¤ï¤¤¤ÈÀÇÍý»Î¥°¥ë¡¼¥×
½êÄ¹¡¿ÂåÉ½