【ライブレポート】後藤真希、ZORNとOZROSAURUSのツーマンライブにサプライズ登場！ZORNとのコラボ楽曲「地元LOVE」を披露

後藤真希が2月16日、東京・日本武道館で開催されたZORNとOZROSAURUSのツーマンライブ「『All My Homies presents “Family Day”』にサプライズ出演。ZORNとのコラボ楽曲「地元LOVE feat. 後藤真希」を披露し、会場を大きく沸かせた。

■「（後藤は）俺らみたいな街のドブネズミからしてみたら雲の上のような人だったんです」（ZORN）

ZORNのライブ終盤、ZORNからの熱いラブコールに応える形で後藤真希が登場すると、武道館に集結した観客から大歓声が巻き起った。

後藤は「武道館最高！」と叫び、本ライブの開催を祝福すると、ZORNと熱い握手を交わした。

2月17日に配信リリースされた「地元LOVE feat. 後藤真希」には、ZORNと同じ葛飾区出身の声優・木村昴が友情参加。モーニング娘。の「恋愛レボリューション21」の歌詞がサンプリングされている。

サプライズでのコラボパフォーマンス後、ZORNが「やばいでしょ？」と興奮冷めやらぬ様子で観客に振ると、地鳴りのような声援がステージ上に降り注がれた。

後藤は「改めまして後藤真希です！ よろしくお願いします！」と挨拶すると、「めちゃめちゃ盛り上がってますね！」と満面の笑みで煽った。

ZORNは「姐さんのおかげです」と後藤へ感謝の気持ちを吐露。後藤からは「ハッピーバースデー！」と当日誕生日を迎えたZORNへ祝福のコメントを贈られた。

ZORNは「僕、葛飾区出身で、姐さん（後藤真希）は江戸川区出身で隣同士なんですよ。ずっと友達の友達くらいの距離感でいた人なんですけど、13歳からアイドルをやられていて、俺らみたいな街のドブネズミからしてみたら雲の上のような人だったんです」と語り、会場の笑いを誘った。

「ある日、姐さんの写真集『flos』を見て、天啓を受けて、今すぐこの人と曲を作らなければいけないと」とZORNは、本楽曲制作のきっかけを告白。

後藤は「何かが降りて来たんだ？（笑）」と振ると、ZORNは「降りて来たんです。こんなの初めてでした」と笑い合った。

ZORNは「それで今日のライブでのコラボも決まったんです！」と高らかに叫ぶと、後藤は「ありがとうございます！ うれしい！」と感謝の言葉を何度も伝え、コラボステージは幕を閉じた。

なお、「地元LOVE feat. 後藤真希」のMVが、ZORNの公式YouTubeチャンネルで公開中。ぜひチェックしてみよう。

■リリース情報

2026.02.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「地元LOVE feat. 後藤真希」

