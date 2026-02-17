Image: Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月17日は、iPhone・Androidスマホで使えるUGREEN（ユーグリーン）の紛失防止トラッカー「Finder Duo（4個セット）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN Finder Duo Google/Apple公式認証 エアトラッカータグ 1年持続USB-C充電式バッテリー Bluetoothトラッカー Appleの「探す」とGoogleの「検索ハブ」アプリ対応、アイテムファインダー スマートタグ（財布・鍵・荷物・かばん用）4個セット 4,844円 （19%オフ） Amazonで見る PR PR

UGREENの紛失防止トラッカー「Finder Duo（4個セット）」がお買い得。iPhone・Androidスマホで利用可能

UGREEN（ユーグリーン）の紛失防止トラッカー「Finder Duo（4個セット）」が19%オフ。今なら4,844円で購入できますよ。

Appleの「探す」とGoogleの「デバイスを探す」の両ネットワークに対応しており、iPhoneでもAndroidでも利用可能です。

USBポートを搭載し、 1回のフル充電で最大約1年間も使用可能。「電池切れで探せない」トラブルともおさらば。

電池交換の手間やコストがかからず、繰り返し充電して使い続けられるコスパ抜群の紛失防止トラッカーです。

アプリから位置情報をすぐに探せて便利。スピーカーを鳴らして場所の特定もスムーズです！

アプリで操作して、本体がある場所を位置情報から確認可能。内蔵のスピーカーを鳴らして場所の特定もできますよ。

接続済みのスマホから本体が離れると通知が届く置き忘れ防止機能も秀逸です。

厳格なプライバシー基準に準拠した保護機能を備えており、悪意のある追跡を防止します。

コンパクトサイズなので旅行や出張のお供にぴったり。まとめ買いのチャンスですよ！

直径35mm、厚さ9mmの円形で、コンパクトな設計が魅力的。

ストラップホールが装備されているため、鍵やバッグにも手軽に取り付けられます。

まとめ買いをしておけば、旅行や出張の貴重品管理や紛失防止に役立ちますよ。

なお、上記の表示価格は2026年2月17日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

