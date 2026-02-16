TBS系連続ドラマ『大好き!五つ子』シリーズで桜井慎吾を演じていた俳優の山内秀一が、きょうだいショットを公開し話題になっている。

【映像】放送当時と成長した『大好き！五つ子』家族ショット

1999年に第1弾が放送された『大好き!五つ子』。2005年には高校生となった五つ子を描くため、山内らを起用してキャストを一新し、2009年に最終回を迎えていた。

美穂役とのきょうだいショットに反響

2026年2月15日に自身のXを更新した山内は、『桜井美穂』を演じていた元俳優の笹岡莉紗との2ショットを披露。「うわぁ、懐かしい！」「みほちゃん変わらん〜！」などのコメントが寄せられ、話題となった。

翌16日には、「笹岡さん（美穂）との写真でたくさん反応をいただいて、ありがとうございます。せっかくなのでここ数年の『大好き！五つ子』チームの写真載せておきます。みんな相変わらず仲良く元気です。1枚目・2025年4月、2、3枚目は2022年かな、4枚目は美穂のリアル結婚式でみんなでハワイに行った9年前の1枚。」とつづり、大人になった五つ子が並ぶプライベートショットや、父親役の新井康弘、母親役の森尾由美らと写る“家族”ショットも公開している。（『ABEMA NEWS』より）