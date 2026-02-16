株式会社VAZが、新たなXコミュニティ「コスメヲタ部」を2月13日より始動した。「コスメヲタ部」は、発信やメイクに自信がなくても、「コスメ愛」があれば誰でも参加可能なコミュニティだ。顧問（アドバイザー）には、チャンネル登録者数150万人超を誇る美容系YouTuber「コスメヲタちゃんねるサラ」が就任した。

定期企画「今日のお題」では、運営が語りたくなるテーマを定期的に提示。また、月1回の「サラPick制度」では、コスメヲタちゃんねるサラ本人がコミュニティ内投稿から「ベストレビュー」を選出するという企画もおこなわれる。

そんな同プロジェクトは、データに基づく「感性」の視点を重視するという。言語化しづらい「なんとなく好き」「絶妙に可愛い」といった繊細な感覚（ニュアンス）を最新AIで分析し、コミュニティ設計に反映。「感性の見える化」を目指し、新しいファンコミュニティの在り方を追求していくとしている。

アイコンカラーには、パーソナルカラー（イエベ・ブルベ）の境界を超えて支持される粘膜リップ人気商品のRGB値を抽出。その平均値から算出したブレンドカラーを採用し、「誰の唇にも、誰の心にも馴染む色」として、「特定の属性に縛られない、多様性と信頼の象徴を表現している。

なお、コミュニティ始動を記念し、抽選で総額10万円以上の人気デパコスセットが抽選で3名に当たる公式Xのフォロー＆リポストキャンペーンを実施中だ。

（文＝リアルサウンド テック編集部）