£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¡Ö¤ä¤á¤È¤±¡×¡ÖÌ¿¤ÏÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤â¤ó¤À¡×¤ÎÃé¹ð
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬£±£¶Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤È»×¤ï¤ì¤ë£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ø¡ÖÌ¿¤ÏÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤â¤ó¤À¡×¤ÈÃé¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉÍÅÄ¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏËÜÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¤¤ä¡Ä¡¢¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤«¡Ä¡£ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬£Ø¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤·¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤í¤¯¤ËÊ¸¾Ï¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÅê¤²¤ë¤À¤í¤¦¤·¡×¤ÈÍýÍ³¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ø¤â¡Ö¥Ü¥¯¤ËÀ®¤ê¤¹¤Þ¤·¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÁêÅöÂ¿¤¤¤¬¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤ä¤á¤È¤±¤ä¤á¤È¤±¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡»¡»¤µ¤ì¤ë¤¾¡©¡×¤ÈÃé¹ð¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÆÀ¤â¤Ê¤¤¡£Ì¿¤ÏÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤â¤ó¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤ÈÉÍÅÄ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ÇÄ¹Ç¯¶¦±é¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¡£