¡Ö¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Æµ¤¤ÎÆÇ¡×28ºÐ¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤¬¥É·³¤È2ÅÙÌÜ¤ÎÊÌ¤ì¡ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤Ï¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Û¤É¤ÎÂÇ·â¤ÎÊá¼ê¤¤¤Ê¤¤¡×
ºòµ¨¸åÈ¾¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È(C)Getty Images
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éDFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿28ºÐÊá¼ê¤Î¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏºÆ·ÀÌó¤·¤¿µß±ç±¦ÏÓ¤Î¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤ò40¿ÍÏÈ¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤ò11Æü¤Ë¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¸ø¼¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ëºÆ²ñ¤Î¥Ï¥°¤ò¸«¤ë
¡¡¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ì¥¤¥¹¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£9·î¾å½Ü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢Éé½ý¤·¤¿ÀµÊá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤ä¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â·×4»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢µåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î11·î¤Ë¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤ò·Ð¤Æ¥ì¥Ã¥ºÆþ¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥Ã¥º¤ÎÊä¶¯¤ËÈ¼¤¤¡¢40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¡¢º£·î6Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºÆ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤ï¤º¤«5Æü¤ÇºÆ¤ÓÅÐÏ¿ÏÈ¤«¤éÏ³¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Íµ¤¤ÎÊá¼ê¤ò¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤ØÊü½Ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤òÇÛ¿®¡£¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥È¥ì¥ó¥¹¤È2¿Í¤Î¼çÀïÊá¼ê¤¬¤¤¤ë¤¬¡ÖÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Ï¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Û¤É¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤¬Èæ³ÓÅª³«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤¸«ÄÌ¤·¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¡Ä¡×¡Ö¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Æµ¤¤ÎÆÇ¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤âÀ¾¤«¤éÅì¡×¡Ö³«Ëë¤Î»þ¡¢Èà¤Ï²¿½è¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÍîÃÀ¤ÈÆ±¾ð¡¢º£¸å¤ò°Æ¤¸¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]