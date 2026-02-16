¡Ú»îÍ·²ñ¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¥á¥¿¥â¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡ª¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡ÙÀè¹Ô¥×¥ì¥¤¥ì¥Ý
2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù
¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î¤¹¤¬¤¿¤Ë¡Ö¤Ø¤ó¤·¤ó¡×¤·¤¿¥á¥¿¥â¥ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÍýÁÛ¤Î³¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÏÃÂêºî¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÀè¹ÔÂÎ¸³²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¿¥â¥ó¤Î¥×¥Ë¥×¥Ë¤·¤¿Æ°¤¤ä¡¢ËÜºî¤À¤±¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤«¤ï¤Ã¤¿¤¹¤¬¤¿¡×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢»îÍ·¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ù
¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡ÙÀè¹Ô¥×¥ì¥¤¥ì¥Ý¡¼¥È
º£²ó¤Î»îÍ·²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÆ³ÆþÉôÊ¬¤ä³¹¤Å¤¯¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÄÌ¿®¤Ç¤¢¤½¤Ö¡×µ¡Ç½¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
DtimesÊÔ½¸Éô¤¬´¶¤¸¤¿¡Ö»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÌþ¤ä¤·¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î¤¹¤¬¤¿¡×¤Î¥á¥¿¥â¥ó¡ª
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î¤¹¤¬¤¿¤Ë¤Ø¤ó¤·¤ó¤·¤¿¥á¥¿¥â¥ó¡×¡ª
¤è¡¼¤¯¸«¤ë¤È´é¤¬¥á¥¿¥â¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÁàºî¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥Ú¥¿¥Ú¥¿¡×¡Ö¥×¥Ë¥×¥Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¹¤¤·ä´Ö¤òÄÌ¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢°ì½Ö¤Ç¸µ¤Î¥á¥¿¥â¥ó¤Î»Ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡Ö¤×¤ë¤ó¡×¤ÈÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡ª
¡Ö¤Ø¤ó¤·¤ó¡×¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥á¥¿¥â¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ°¤¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ù
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤«¤ï¤Ã¤¿¤¹¤¬¤¿¡×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á
¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿Í¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤ÏÁðÌÚ¤¬¸Ï¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³¹¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤Ï¾¯¤·Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤¤¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥â¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ê¤Ï¤«¤»¡Ë
¡Ö¤Ï¤«¤»¡×¤ä¡Ö¥â¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¤«¤»¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥¸¥ã¥ó¥Ü¡£
¤«¤é¤À¤Î°ìÉô¤¬Çò¤¯¡¢¥Ë¥ó¥²¥ó¤ÎÆ»¶ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¿¥â¥ó¤ËÊë¤é¤·¤Î¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Â¾¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥â¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¤«¤»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ê¤¦¤¹¤¤¤í¡Ë
¡Ö¤¦¤¹¥Á¥å¥¦¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡£
Çò¤Ã¤Ý¤¤¡¢¤Õ¤·¤®¤ÊÌÓ¿§¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ç¤¹¡£
¼ª¤¬¿â¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¤Ï¤«¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡©
¥«¥Ó¥´¥ó¡Ê¤³¤±¤à¤·¡Ë
¡Ö¤³¤±¥«¥Ó¥´¥ó¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ó¥´¥ó¡£
¤«¤é¤À¤ËÂÝ¤¬À¸¤¨¡¢Æ¬¤Î¾å¤Ë¤Ï¤ª²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤»þ´ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡Ä¡©
¥É¡¼¥Ö¥ë¡Ê¥Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¥É¡¼¥Ö¥ë¤»¤ó¤»¤¤¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¡¼¥Ö¥ë¡£
¤«¤é¤À¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¬Èø¤òÉ®¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤¹¤¬¤¿¤Ï¤Þ¤ë¤Ç²è²È¤Î¤è¤¦¡Ä¡©
¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¤ï¤¶¡×¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢³¹¤Ë³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦
¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³¹¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¤ï¤¶¡×¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¼¥Ë¥¬¥á¤Î¡Ö¤ß¤º¤Ç¤Ã¤Ý¤¦¡×¤ò»È¤¦¤È¡¢¸Ï¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿ÃÏÌÌ¤Ë³èµ¤¤¬¤â¤É¤ê¡¢¸Ï¤ìÁð¤ä¸Ï¤ìÌÚ¤â¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤¹¡£
»¦É÷·Ê¤À¤Ã¤¿ÇÑÔÒ¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¤É¤ó¤É¤óºÌ¤êË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¡ÖÀ¸Â©ÃÏ¡×¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ò¹¥¤à¿·¤·¤¤¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢
³¹¤¬¤É¤ó¤É¤óÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¡ª¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤
º£²ó¤Î»îÍ·¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç4¿Í¤Ç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¡Ê¥í¡¼¥«¥ëÄÌ¿®¡Ë¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆºàÎÁ¤ò½¸¤á¡¢³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î³°´Ñ¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥«¥¤¥ê¥å¡¼¤ä¥é¥×¥é¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¡Ö¤Ø¤ó¤·¤ó¡×¤·¤Æ¡¢¶õ¤ä³¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¡¼¥Ç¤ò¸«¤»¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ê¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡ª
¥²¡¼¥à¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥°¥Ã¥º¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥²¡¼¥àÆâ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤«¤ï¤Ã¤¿¤¹¤¬¤¿¡×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ÏÁ´Éô¤Ç6¼ï¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¤ó¤Ó¤êÊë¤é¤¹ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥á¥¿¥â¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢Í¥¤·¤¤¸÷¤ÎLED¥é¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¤ªÉô²°¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¡¢¿§¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë14:00¸ø³«¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢È¯ÇäÆü¤ä²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢È¯ÇäÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸åÆü¡¢¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤¬ÄÉ²Ã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥Ð¥È¥ë¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤òºî¤ë¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù
¡Ö¤â¤·¤â¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤à¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤¤À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥à½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤ä¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¥±¥â¥ó¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡ù
¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§ ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡Ê¥¡¼¥«¡¼¥É¡Ë¡§2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡Ê¥¡¼¥«¡¼¥É¡Ë¡§8,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¡§8,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch 2
ÈÎÇä·ÁÂÖ¡§¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡Ê¥¡¼¥«¡¼¥É¡Ë¡¿¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¦¥É¥¤¥Ä¸ì¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡Ë¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡Ë¡¦´Ú¹ñ¸ì
¢¨Nintendo Switch 2 ÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¸À¸ìÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥½¥Õ¥È¤ÎÂÐ±þ¸À¸ì¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡×¤Ï¡Ö²¤½£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡×¤Ç¤¹¡£
CERO¡§A
´ë²è³«È¯¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥²¡¼¥à¥¹
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó
©2026 Pokémon.
©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©2026 KOEI TECMO GAMES
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊÆâÍÆ¤ä»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
