¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤ó¤ÀÊ¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï7°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¸å¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È»á¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Ê¿Ìî¤ËÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ï1·î17Æü¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÊ£¿ô²Õ½ê¤Î¹üÀÞ¤È¤¤¤¦½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï2²óÌÜ¤Ë¹âÆñÅÙ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¥Õ¥ë¥á¡¼¥¯¡£86.50ÅÀ¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤º3²óÌÜ¤ÏÅ¾ÅÝ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ÇÊ¿Ìî¤È»àÆ®¤ò±é¤¸¤¿¥Û¥ï¥¤¥È»á¤â²ñ¾ì¤Ç³ÆÁª¼ê¤Îµ»¤ËÂç¶½Ê³¡£¶¥µ»¸å¡¢Ê¿Ìî¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¥Û¥ï¥¤¥È»á¤Ï¥Ï¥°¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤³ê¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë·¯¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È´¶·ã¤òÅÁ¤¨¡¢¸ª¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡£Ê¿Ìî¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È»á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤!!¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤ï¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤Ù¤¤è¡ª¡×¡Ö»ä¤Î°¦¤¹¤Ù¤¿Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤À¤è¡×°¦¤ÈÎå¤Þ¤·¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
