ÄÔ´õÈþ¡¢»°ÃË¡õ¼¡½÷¤òÏ¢¤ì¤Æ¾åÌîÆ°Êª±à¤Ø¡ªÃçÎÉ¤·²ÈÂ²SHOT¸ø³«¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
2·î15Æü¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ñ¤Ã¤Á¤êÌÜ¤ò³«¤±¤¿¼¡½÷¤È¤Î²ÈÂ²SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
ÄÔ¤Ï¡¢15Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤ÏÃÈ¤«ÆüÏÂ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç µÞî±Æ°Êª±à¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥À ¤Ï¤â¤¦µï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É ¼Ì¿¿»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¿¡×¡ÖÌ´¤¬¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤±¤É ¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ÎÊÉ²è¤ä¥ª¥Ö¥¸¥§¤ÎÁ°¤Ç¡¢É×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤È»°ÃË¤È¼¡½÷¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿¼«¿È¤ÎµÇ°SHOT¤ò¸ø³«¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆÂô»³¤ÎÆ°Êª¤ò¸«¤ÆÍè¤¿¤è¡×¡Ö»äÃ£Åª¤Ë1ÈÖ¤Î¿ä¤·¤Ï ¤·¤í¤¯¤Þ ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¡¡×¡ÖÀ¨¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ç ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¿ù±º¤Ë¸ª¼Ö¤µ¤ì¤ÆÆ°Êª¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»°ÃË¤Î»Ñ¤ä¡¢¥·¥í¥¯¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»°ÃË¤È¼¡½÷¤Î¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ³°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤´ÈÓ ¤Ï ÈþÌ£¤·¤¤¤Í ¤Ã¤Æ¥³¥¢¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆ°Êª±à À¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤´¤Ï¤ó¤ä¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¿ù±º¤È·ëº§¤·¤¿ÄÔ¡£¸½ºß¤Ï¡¢18ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦15ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦7ºÐ¤Î»°ÃË¡¦0ºÐ¤Î¼¡½÷¤ò°é¤Æ¤ë5»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¾þ¤é¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤è¤ê