¤Î¤ó¡¢»°±ºÆ©»Ò¤È¤Î¿©»ö¤Ï¡Ö¼«Ëý¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
½÷Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖTOPPAN INNOVATION WORLD ERA¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»°±ºÆ©»Ò¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¼«Ëý¡ª ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
1·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÆÃÈÖ¤Ç¤Î¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿»°±ºÆ©»Ò¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤Î¤ó¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È»°±º¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦±é¸å¤â¡Öº£Ç¯¤ÎºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¡×¤È¥é¥¸¥ª¤ÇÏÃ¤¹¤Ê¤É»°±º¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£»°±º¤â¡Ö¤´ÈÓ¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤ò¸ò¤¨¤Æ3¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤Î¤ó¤Ï¡Ö¼«Ëý¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö5»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
»°±º¤¬½Ð±é¤¹¤ëºÇ¿·ºî¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¤ÎÏÃ¤ä²Î¼ê³èÆ°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¸å¡¢À¤³¦Åª¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡×¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£¤Î¤ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª »×¤¤¤¬°î¤ì¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¡¼¥¯½ªÎ»¸å¤â¡ÖÆ©»Ò¤µ¤ó¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶À¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤Á¤ã¤ó¤Èº£ÆüÏÃ¤·¤¿°õ¾Ý¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÊüÁ÷¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
