¡ÖÊÝÂ¸¥¢¥¤¥³¥ó¤Ã¤Æ²¿¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¹¤«¡© ¡×
2010Ç¯Âå¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥Á¥ç¥¤¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥ì¡£°ìÄê¤ÎÇ¯Âå¤è¤ê²¼¤ÏExel¤äWord¤Ê¤É¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë»þ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬²¿¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢ÀèÇÚ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¡£
²¿¤Î¥Þ¡¼¥¯¡©
º£¤Ï¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¾ÝÄ§¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Nik Bentel Studio¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºâÉÛ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖThe Floppy Disk Wallet¡×¡£ÁÇºà¤Ï¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶¡¼¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¦·é¤µ¡£PC¤Îºî¶È¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª»¥¤ä¥«¡¼¥É¤¬¤·¤Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÏCD¤äMD¤äUSB¥á¥â¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¡¢±ßÈ×·¿¼§µ¤¥Æ¡¼¥×ÆâÂ¢¤Îµ²±ÇÞÂÎ¡£3.5¥¤¥ó¥Á¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤Ï1.44MB¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅö»þ¤Ï¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¥Ç¥£¥¹¥¯1¤È¤«2¤È¤«¡¢Ê£¿ôËç¤ò»È¤Ã¤ÆPC¤Ë¥½¥Õ¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¡¢¡ÖÊÝÂ¸¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤Éº£¤Ç¤âÂåÂØ°Æ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¿ÍÎà¤Ë¤Ï²¿¤Î¥Þ¡¼¥¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
µîÇ¯¤Þ¤Ç¸½Ìò¤À¤Ã¤¿ÏÃ
2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼Å±ÇÑ¤µ¤ì½Ð¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤â¼è¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤À¤Ã¤Æ¡Ö´±¸øÄ£¤Î¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯»ÈÍÑÇÑ»ß¤ÎÆ°¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡£
¤Þ¤À¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤·¡¢¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¸½Ìò¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÆ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤³¤Î°äÊª¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤½Ð¤»¤ë¤«¡©
Ì¾»Ä¤êÀË¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÀ¤Âå¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ÖThe Floppy Disk Wallet¡×¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤â¡£BEAMS¤Ë¤Æ1Ëü8700±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÊª¤Î¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤ºÃÍÃÊ¤¹¤éÉÕ¤«¤Ê¤¤º£¡¢³×À½¤Ç¡ÖÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¹¤è¡£ÅÁ¤ï¤ëÀ¤Âå¤Ë¤ÏµÕ¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Source: Nik Bentel Studio, BEAMS